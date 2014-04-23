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Новости / Образование

В Кирове проходит региональный конгресс молодых исследователей "Шаг в будущее"

Вчера, 15:22 | Просмотров: 141 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Сегодня в Кирове проходит региональный конгресс молодых исследователей "Шаг в будущее". Юные ученые выступают с докладами по самым перспективным направлениям развития науки. Каким именно?

- Царица наук - математика, но выросла рядом принцесса, вот и прогресс.

Юные ученые в течение трех дней будут выступать с докладами по самым перспективным направлениям развития науки. Это, в частности, биохимия, микробиология и информационные технологии. Анна Шамарина из 21-го лицея города Кирова решила изучить историю Вятской медицины.

В Кирове проходит региональный конгресс молодых исследователей "Шаг в будущее"АННА ШАМАРИНА УЧАСТНИЦА КОНГРЕССА "ШАГ В БУДУЩЕЕ":
«Мы анализировали состояние ее на конец 19 начала 20 века. Узнали много нового: наши вятские врачи были выдающимися, они повышали уровень медицины».

Участники соревнований - старшеклассники и студенты первых курсов вузов. Всего заявлено более четырехсот научных работ. Каждому автору предстоит защитить свою работу, отвечая на вопросы экспертов и принимая участие в дискуссиях.

В Кирове проходит региональный конгресс молодых исследователей "Шаг в будущее"ВИТАЛИЙ ЛИХАНОВ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ТРАНСПОРТА, ПРЕЗИДЕНТ НОУ "ВЕКТОР":
«Школьник обычно не может понять, способен он к исследовательской работе или нет. А здесь есть такая возможность. На школьной скамье, общаясь с учеными, он сам может понять, способен или нет делать исследования, выводы, планировать эксперимент».

Победители представят Кировскую область в финале программы "Шаг в будущее" на национальном форуме творческих проектов в Москве. Практика показала, что это "путевка в жизнь" для молодых ученых. За 21 год существования конгресса "выросло" больше 25 кандидатов наук только в нашем регионе.


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