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Сегодня в Кирове проходит региональный конгресс молодых исследователей "Шаг в будущее". Юные ученые выступают с докладами по самым перспективным направлениям развития науки. Каким именно?Юные ученые в течение трех дней будут выступать с докладами по самым перспективным направлениям развития науки. Это, в частности, биохимия, микробиология и информационные технологии. Анна Шамарина из 21-го лицея города Кирова решила изучить историю Вятской медицины.Участники соревнований - старшеклассники и студенты первых курсов вузов. Всего заявлено более четырехсот научных работ. Каждому автору предстоит защитить свою работу, отвечая на вопросы экспертов и принимая участие в дискуссиях.Победители представят Кировскую область в финале программы "Шаг в будущее" на национальном форуме творческих проектов в Москве. Практика показала, что это "путевка в жизнь" для молодых ученых. За 21 год существования конгресса "выросло" больше 25 кандидатов наук только в нашем регионе.