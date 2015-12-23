В Кирове построят два детских сада "в рассрочку"

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Руководство Кирова договорилось о строительстве двух детских садов "в рассрочку". Сейчас прорабатываются несколько вариантов привлечения строительных организаций для возведения дошкольных учреждений.Как сегодня сообщила заместитель главы администрации города Светлана Шумайлова, в 2016 году малышей, достигших трёхлетнего возраста, стало на полторы тысячи больше. Ещё 700 детей в том году приехали из районов области. «При такой статистике мы понимаем, насколько сложной ситуация оказалась сейчас, когда ни федеральные, ни областные деньги на строительство детских садов уже не выделяются», - добавила Светлана Витальевна.Руководство Кирова разработало несколько вариантов решения проблемы. Один из них - строительство детских садов на внебюджетные средства - средства застройщика - с последующей рассрочкой платежа из городского бюджета.- Это аспект, с которым работают непосредственно глава города и глава администрации. С руководителем каждой из крупных строительных компаний Кирова велись переговоры. Но в прошлом году никто из строителей на такие условия не шёл. В 2017-м - две строительные фирмы готовы пойти по такому пути. И по такой схеме мы намерены построить два садика, - рассказала Светлана Шумайлова.Вторым вариантом решения проблемы городские власти рассматривают строительство жилых многоэтажных домов с отданным под детский сад первым этажом с учётом всех санитарных норм. «Сейчас строительство жилья и покупка его пошла на спад. И застройщики начали разворачиваться лицом к социальным объектам. Одно из таких предложений мы уже рассматриваем», - добавила заместитель главы администрации.Светлана Шумайлова добавила, что есть ещё один механизм, позволяющий городу решить проблему с детскими садами, не используя бюджетные средства. «Когда застраивается целый жилой микрорайон, тоже работает федеральная программа для строителей, которая позволяет им, кроме дорог, построить детский сад или школу. Мы обращаемся к ним, чтобы были выбраны именно социальные объекты, чтобы как-то пополнить банк мест в детских садах», - сообщила Светлана Витальевна.