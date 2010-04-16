ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

20 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.4165
EURO: 60.6139
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии" среди школьников

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 95 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии". Его традиционно проводит межшкольный учебный комбинат №3. Учащиеся на практике показали, чему научились в течение года.

- На разрезе видно - шоколадная крошка. Это маффины, очень модное изделие, востребованное.

Домашнее задание - приготовление десерта, конкурсанты выполнили на свой вкус. Ограничений никаких, главное приготовить правильно и красиво. Блюдо должно вызывать аппетит, и только тогда еда пойдет на пользу. Как любят повторять кулинары: "хороший повар доктора стоит".

В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии" среди школьниковТАМАРА ШИШЛЯННИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА:
«Профессия повара востребована и всегда будет. Даже если на Луну полетят, в этом экипаже будет и повар».

Поварское дело привлекло Данила Вотинцева творческой составляющей. Где, как ни здесь можно дать волю фантазии. Так, немного подумав, классический салат "курица с ананасами" становится произведением кулинарного искусства.

В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии" среди школьниковДАНИЛ ВОТИНЦЕВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА:
«Так как этот салат с ананасом я решил сделать его в форме ананаса, вместо шкурки сделать грецкие орехи, зеленые листики - зеленый лук».

В межшкольном учебном комбинате старшеклассники могут получить самые разные специальности: вожатый, повар, продавец, резчик по дереву, слесарь, швея, медсестра. Юлия Еременко уже прошла небольшую сестринскую практику - может грамотно сделать перевязку, внутримышечную инъекцию. Однажды ей пришлось делать укол не муляжу, а настоящему пациенту.
 
 
В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии" среди школьниковЮЛИЯ ЕРЕМЕНКО, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА:
«Очень было страшно сделать больно другому человеку, но все-таки получилось, мне сказали спасибо».

Конкурс "Лучший по профессии" проводится с основания учебного комбината - с 1975 года. Это определенная ступень к обретению специальности, которую в этих стенах можно получить на уроках технологии или в кружках.

В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии" среди школьниковАЛЕКСАНДР ВЛАСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МЕЖШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО КОМБИНАТА №3:
«Пройдут практику на предприятии, сдадут экзамены и получить удостоверение по специальности».

Сегодня в Кирове работают два межшкольных учебных комбината. Именно они отвечают за профобразование старшеклассников, дают им теорию и практику по конкретной специальности. Для многих это не что иное, как профориентирование, помогающее с выбором будущей профессии.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кто виноват в том, что для детей-сирот построили дома с нарушениями

13:50 20.04.2017


Кто виноват в том, что для детей-сирот построили дома с нарушениями

Отомстил женщине, унеся её телефон

13:32 20.04.2017


Отомстил женщине, унеся её телефон

Метеопредупреждение о неблагоприятных условиях погоды

11:22 20.04.2017


Метеопредупреждение о неблагоприятных условиях погоды

Проблемный участок по Украинской отдан на контроль ДДХ

11:12 20.04.2017


Проблемный участок по Украинской отдан на контроль ДДХ

Приятели из Кикнурского района на чужом автомобиле уехали в Киров

11:07 20.04.2017


Приятели из Кикнурского района на чужом автомобиле уехали в Киров

В Кировской области открывается весенний сезон охоты

10:55 20.04.2017


В Кировской области открывается весенний сезон охоты

Вода прибывает, а УК устранились от подготовки к паводку

10:42 20.04.2017


Вода прибывает, а УК устранились от подготовки к паводку

Все новости

Вести. Кировская область

Волонтеры-зоозащитники спасли от верной смерти собаку с редким заболеванием

10:35 20.04.2017


Волонтеры-зоозащитники спасли от верной смерти собаку с редким заболеванием

В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии" среди школьников

10:31 20.04.2017


В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии" среди школьников

О сцене на Театральной площади и реконструкции кировских трамплинов

10:17 20.04.2017


О сцене на Театральной площади и реконструкции кировских трамплинов

В микрорайоне Каринторф побывал главный федеральный инспектор по Кировской области

10:10 20.04.2017


В микрорайоне Каринторф побывал главный федеральный инспектор по Кировской области

30 экспонатов Вятского художественного музея отправят на реставрацию в центр имени Грабаря

17:35 19.04.2017


30 экспонатов Вятского художественного музея отправят на реставрацию в центр имени Грабаря

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Лучший по профессии

16.04.2010


Лучший по профессии

Конкурс профмастерства в межшкольном комбинате № 3

21.04.2014


Конкурс профмастерства в межшкольном комбинате № 3

В кировском межшкольном учебном комбинате № 3 сегодня завершился конкурс лучший по профессии

24.04.2007


В кировском межшкольном учебном комбинате № 3 сегодня завершился конкурс лучший по профессии

Конкурс профмастерства в учебном комбинате №3

15.04.2015


Конкурс профмастерства в учебном комбинате №3

Конкурс "Лучший по профессии" среди инспекторов по делам несовершеннолетних

03.07.2015


Конкурс "Лучший по профессии" среди инспекторов по делам несовершеннолетних

В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии" среди сотрудников ДПС

25.03.2016


В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии" среди сотрудников ДПС

Популярные новости

На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

16.04.2017


На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

В Кирове упал башенный кран

13.04.2017


В Кирове упал башенный кран

МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

16.04.2017


МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

16.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

13.04.2017


Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

18.04.2017


В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх