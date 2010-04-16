В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии" среди школьников
Сегодня, 10:31 | Просмотров: 95 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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- На разрезе видно - шоколадная крошка. Это маффины, очень модное изделие, востребованное.
Домашнее задание - приготовление десерта, конкурсанты выполнили на свой вкус. Ограничений никаких, главное приготовить правильно и красиво. Блюдо должно вызывать аппетит, и только тогда еда пойдет на пользу. Как любят повторять кулинары: "хороший повар доктора стоит".
ТАМАРА ШИШЛЯННИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА:
«Профессия повара востребована и всегда будет. Даже если на Луну полетят, в этом экипаже будет и повар».
Поварское дело привлекло Данила Вотинцева творческой составляющей. Где, как ни здесь можно дать волю фантазии. Так, немного подумав, классический салат "курица с ананасами" становится произведением кулинарного искусства.
ДАНИЛ ВОТИНЦЕВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА:
«Так как этот салат с ананасом я решил сделать его в форме ананаса, вместо шкурки сделать грецкие орехи, зеленые листики - зеленый лук».
В межшкольном учебном комбинате старшеклассники могут получить самые разные специальности: вожатый, повар, продавец, резчик по дереву, слесарь, швея, медсестра. Юлия Еременко уже прошла небольшую сестринскую практику - может грамотно сделать перевязку, внутримышечную инъекцию. Однажды ей пришлось делать укол не муляжу, а настоящему пациенту.
«Очень было страшно сделать больно другому человеку, но все-таки получилось, мне сказали спасибо».
Конкурс "Лучший по профессии" проводится с основания учебного комбината - с 1975 года. Это определенная ступень к обретению специальности, которую в этих стенах можно получить на уроках технологии или в кружках.
АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МЕЖШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО КОМБИНАТА №3:
«Пройдут практику на предприятии, сдадут экзамены и получить удостоверение по специальности».
Сегодня в Кирове работают два межшкольных учебных комбината. Именно они отвечают за профобразование старшеклассников, дают им теорию и практику по конкретной специальности. Для многих это не что иное, как профориентирование, помогающее с выбором будущей профессии.
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