В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии" среди школьников

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В межшкольном учебном комбинате старшеклассники могут получить самые разные специальности: вожатый, повар, продавец, резчик по дереву, слесарь, швея, медсестра. Юлия Еременко уже прошла небольшую сестринскую практику - может грамотно сделать перевязку, внутримышечную инъекцию. Однажды ей пришлось делать укол не муляжу, а настоящему пациенту.

В Кирове прошел конкурс "Лучший по профессии". Его традиционно проводит межшкольный учебный комбинат №3. Учащиеся на практике показали, чему научились в течение года.Домашнее задание - приготовление десерта, конкурсанты выполнили на свой вкус. Ограничений никаких, главное приготовить правильно и красиво. Блюдо должно вызывать аппетит, и только тогда еда пойдет на пользу. Как любят повторять кулинары: "хороший повар доктора стоит".Поварское дело привлекло Данила Вотинцева творческой составляющей. Где, как ни здесь можно дать волю фантазии. Так, немного подумав, классический салат "курица с ананасами" становится произведением кулинарного искусства.Конкурс "Лучший по профессии" проводится с основания учебного комбината - с 1975 года. Это определенная ступень к обретению специальности, которую в этих стенах можно получить на уроках технологии или в кружках.Сегодня в Кирове работают два межшкольных учебных комбината. Именно они отвечают за профобразование старшеклассников, дают им теорию и практику по конкретной специальности. Для многих это не что иное, как профориентирование, помогающее с выбором будущей профессии.