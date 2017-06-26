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Новости / Образование

Кировские студенты защищали свои дипломы на английском языке в режиме онлайн

Сегодня, 10:15 | Просмотров: 21 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В этом году впервые в истории Кирова несколько студентов защищали свои дипломы на английском языке, причем, наблюдать за ними можно было из любой точки мира. Защиту транслировали в интернете в режиме онлайн.

Республика Индия на пути к глобальной державе. Так с английского языка можно перевести тему диплома выпускницы специальности международные отношения Вятского госуниверситета. Выпускники этого года приняли участие в эксперименте и защищали свои работы на иностранном языке. Выбор на эту группу пал не случайно. Студенты ещё на первом курсе попросили увеличить количество часов на изучение иностранного. И доказывали себе и преподавателям, что не зря меняли учебный план.

Кировские студенты защищали свои дипломы на английском языке в режиме онлайнАЛЕКСЕЙ СКУТНЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ТИГП ВЯТГУ:
«Нам бы очень хотелось проверить, насколько они себя комфортно чувствуют именно с выступлением не простым обывательским, а именно с научным выступлением на иностранном языке, потому что международные отношения не мыслимы без иностранного языка».
 
Защита диплома сама по себе задача не из легких. А тем более, когда отстаивать свою работу перед комиссией приходиться не на родном языке. О том, что будет именно такой формат, студентам сообщили за полгода.

Кировские студенты защищали свои дипломы на английском языке в режиме онлайнАНАСТАСИЯ КОЖЕВНИКОВА, ВЫПУСКНИЦА ВЯТГУ:
«Не ожидали... Лично для меня это не было проблемой, потому что у меня с английским всё хорошо, и я была готова к этому, мне было интересно пройти этот опыт, некоторые ребята расстроились, потому что было не очень хорошо со знаниями, некоторые восприняли хорошо, но в целом мы все справились».

Тут уж кто, как учился, так и защитился. Хотя и у ребят, которые с английским на "ты" было немало сложностей с правильной трактовкой "великого и могучего"

АНАСТАСИЯ КОЖЕВНИКОВА, ВЫПУСКНИЦА ВЯТГУ:
«Наверное, основная сложность была в том, чтобы передать основную мысль своего проекта, своего исследования на английском языке, потому что обороты речи, грамматика, все это различается и очень важно было именно нужную мысль выделить, нужную мысль сказать».

Ещё одним новшеством была трансляция защиты в интернете. Так что кроме комиссии и одногруппников в аудитории виртуально с ребятами были их родные и близкие люди, которые могли подержать за них кулачки в режиме реального времени.

Кировские студенты защищали свои дипломы на английском языке в режиме онлайнНАЗИРДЖОНИ АХХЛИДИН КУРБАНЗОДЕ, ВЫПУСКНИК ВЯТГУ:
«Я заранее предупреждал своих родителей, что я 19 числа защищаю диплом на английском языке. Они сказали, мы за тебя молимся, чтобы ты все хорошо сдал».

Как признались преподаватели, первый блин не оказался комом и вполне возможно, что эксперимент повторят. Так что можно дать совет всем студентам. Уже сейчас плотно налегать на изучение иностранных языков.


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