Кировские студенты защищали свои дипломы на английском языке в режиме онлайн

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В этом году впервые в истории Кирова несколько студентов защищали свои дипломы на английском языке, причем, наблюдать за ними можно было из любой точки мира. Защиту транслировали в интернете в режиме онлайн.Республика Индия на пути к глобальной державе. Так с английского языка можно перевести тему диплома выпускницы специальности международные отношения Вятского госуниверситета. Выпускники этого года приняли участие в эксперименте и защищали свои работы на иностранном языке. Выбор на эту группу пал не случайно. Студенты ещё на первом курсе попросили увеличить количество часов на изучение иностранного. И доказывали себе и преподавателям, что не зря меняли учебный план.Защита диплома сама по себе задача не из легких. А тем более, когда отстаивать свою работу перед комиссией приходиться не на родном языке. О том, что будет именно такой формат, студентам сообщили за полгода.Тут уж кто, как учился, так и защитился. Хотя и у ребят, которые с английским на "ты" было немало сложностей с правильной трактовкой "великого и могучего"Ещё одним новшеством была трансляция защиты в интернете. Так что кроме комиссии и одногруппников в аудитории виртуально с ребятами были их родные и близкие люди, которые могли подержать за них кулачки в режиме реального времени.Как признались преподаватели, первый блин не оказался комом и вполне возможно, что эксперимент повторят. Так что можно дать совет всем студентам. Уже сейчас плотно налегать на изучение иностранных языков.