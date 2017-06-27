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Новости / Образование

Кировские педагоги вернулись из Кремля со встречи с Владимиром Путиным

Сегодня, 10:26 | Просмотров: 131 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Два педагога из Кировской области стали участниками встречи с Президентом России. На нее были приглашены классные руководители выпускных классов, ролики о которых сделали сами ученики и послали на всероссийский конкурс. Героиней одного из лучших роликов стала учительница русского языка и литературы кировской школы № 73 Светлана Кавардакова. Какие задачи поставил перед учителями Президент России и о чем шутил?

Кировские педагоги вернулись из Кремля со встречи с Владимиром ПутинымСВЕТЛАНА КАВАРДАКОВА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ МБОУ СОШ №73 Г.КИРОВА:
«Во-первых, это как сон. Это вот так все быстро, все так неожиданно, и в то же время гордость. Ведь посмотрите, меня выбрали по ролику».

За этим сном и минутами гордости Светланы Кавардаковой наблюдала не только Кировская область, но и вся Россия. Учитель русского языка из Лянгасовской средней школы оказалась в списке лучших учителей страны и была приглашена на встречу с Президентом.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Я знаю, что вы все из таких успешных школ и преподаватели вы все состоявшиеся, успешные, у вас есть и медалисты и победители успешных олимпиад, и, разумеется, кроме вот этого чисто профессионального успеха и вашего и ваших учеников, ваших воспитанников, есть и другая составляющая вашей работы именно воспитательная».

В основном тон беседы с лучшими учителями был деловым. Обсуждались самые актуальные вопросы и предложения по развитию системы образования в стране.

СВЕТЛАНА КАВАРДАКОВА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ МБОУ СОШ №73 Г.КИРОВА:
«Всегда о молодом поколении говорили как об интеллектуалах, то есть вот говорили о том, что ЕГЭ, насколько сдали ЕГЭ, что такое ЕГЭ, куда будет человек поступать. А там один из вопросов был о том, что в выпускнике должны быть вот эти нравственные качества, человеческие качества. То, что он способен помочь, и прежде всего, способен помочь своей семье».

Учителям удалось задать Президенту и несколько неофициальных вопросов. По словам Светланы Кавардаковой, Владимир Путин был настолько расположен к общению, что рассказал несколько историй из своей жизни, которые теперь станут настоящей притчей в устах учителей и будут рассказаны не одному поколению детей.

СВЕТЛАНА КАВАРДАКОВА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ МБОУ СОШ №73 Г.КИРОВА:
«Ну и одна из учительниц спросила - Владимир Владимирович как быть?
- Он ответил, вот я хотел летчиком быть. Пришел на аэродром, там стоял, смотрел, что такое работа летчика. Улетел, прилетел, отдохнул и снова. Это не моё. Ну, естественно все улыбнулись».

Успех коллеги, прославившей 73ю школу, по достоинству оценил весь педагогический и руководящий состав. Преподаватели рассказывают о том, как переживали за Светлану Кавардакову, когда та отправилась на историческую для школы встречу в Кремль. Особую гордость испытывает, конечно, директор.

Кировские педагоги вернулись из Кремля со встречи с Владимиром ПутинымРАИСА БЫСТРОВА, ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №73 Г. КИРОВА:
«Я и весь педагогический коллектив чрезвычайно гордимся успехами, оцененными нашего учителя. Я считаю - это достойная оценка ее труда. Труда ее как классного руководителя потому, что, действительно, то, что она делает со своими детьми, с классом, какую проводит работу - это огромный душевный труд».

Сегодня Светлана Кавардакова занята обычными рабочими делами. Как руководитель выпускного класса, она подводит с учениками итоги экзаменов и готовится к торжественному вручению аттестатов. Среди учеников, которые пришли на одно из своих последних занятий, находятся те, кто снял и смонтировал тот самый ролик, прославивший как классного руководителя, так и школу.

Кировские педагоги вернулись из Кремля со встречи с Владимиром ПутинымЛАРИСА ОГОРОДНИКОВА, УЧЕНИЦА МБОУ СОШ №73 Г. КИРОВА:
«У нас просто было много отснятого материала, и мы решили все совместить и на выпускном это видео показать. И впоследствии, мы увидели этот конкурс, который проводили и решили, почему бы не выложить с этими хэштегами. Выложили».

Еще одним доказательством таланта и профессионализма Светланы Кавадаковой является вот этот стол, на котором разложены готовые аттестаты детей. Многие из них - с красными корочками, и благодарят за них ученики конечно любимого преподавателя.


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