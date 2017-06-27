Кировские педагоги вернулись из Кремля со встречи с Владимиром Путиным

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Два педагога из Кировской области стали участниками встречи с Президентом России. На нее были приглашены классные руководители выпускных классов, ролики о которых сделали сами ученики и послали на всероссийский конкурс. Героиней одного из лучших роликов стала учительница русского языка и литературы кировской школы № 73 Светлана Кавардакова. Какие задачи поставил перед учителями Президент России и о чем шутил?За этим сном и минутами гордости Светланы Кавардаковой наблюдала не только Кировская область, но и вся Россия. Учитель русского языка из Лянгасовской средней школы оказалась в списке лучших учителей страны и была приглашена на встречу с Президентом.В основном тон беседы с лучшими учителями был деловым. Обсуждались самые актуальные вопросы и предложения по развитию системы образования в стране.Учителям удалось задать Президенту и несколько неофициальных вопросов. По словам Светланы Кавардаковой, Владимир Путин был настолько расположен к общению, что рассказал несколько историй из своей жизни, которые теперь станут настоящей притчей в устах учителей и будут рассказаны не одному поколению детей.Успех коллеги, прославившей 73ю школу, по достоинству оценил весь педагогический и руководящий состав. Преподаватели рассказывают о том, как переживали за Светлану Кавардакову, когда та отправилась на историческую для школы встречу в Кремль. Особую гордость испытывает, конечно, директор.Сегодня Светлана Кавардакова занята обычными рабочими делами. Как руководитель выпускного класса, она подводит с учениками итоги экзаменов и готовится к торжественному вручению аттестатов. Среди учеников, которые пришли на одно из своих последних занятий, находятся те, кто снял и смонтировал тот самый ролик, прославивший как классного руководителя, так и школу.Еще одним доказательством таланта и профессионализма Светланы Кавадаковой является вот этот стол, на котором разложены готовые аттестаты детей. Многие из них - с красными корочками, и благодарят за них ученики конечно любимого преподавателя.