В Кировской области 51 выпускник получил 100-балльные результаты по ЕГЭ.

Поделиться новостью:

В Кировскую область поступили результаты ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, русскому языку, информатике, географии, обществознанию, физике и биологии.

51 выпускник получил 100-балльные результаты. Самое большое количество стобалльников по русскому языку - 41 человек.

Кроме того, три человека получили 100 баллов по информатике, три - по литературе, по одному - по обществознанию, математике профильного уровня, биологии и географии.

Два 100-балльных результата на ЕГЭ по русскому языку и географии получила выпускница лицея естественных наук Вероника Герасимовская.

В 2017 году в Кировской области улучшились результаты по обязательным предметам: профильной математике и русскому языку. Также по региону выше баллы по сравнению с прошлым годом по физике, географии и обществознанию.

Окончательные результаты ЕГЭ по региону станут известны во второй половине июля по итогам работы всех комиссий.