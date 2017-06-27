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Новости / Образование

В Кировской области 51 выпускник получил 100-балльные результаты по ЕГЭ.

Сегодня, 17:18 | Просмотров: 86 | Версия для печати
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В Кировскую область поступили результаты ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, русскому языку, информатике, географии, обществознанию, физике и биологии.
 
51 выпускник получил 100-балльные результаты. Самое большое количество стобалльников по русскому языку - 41  человек.
 
Кроме того, три человека получили 100 баллов по информатике, три - по литературе, по одному - по обществознанию, математике профильного уровня, биологии и географии.
 
Два 100-балльных результата на ЕГЭ по русскому языку и географии получила выпускница лицея естественных наук Вероника Герасимовская.
 
В 2017 году в Кировской области улучшились результаты по обязательным предметам:  профильной математике и русскому языку. Также по региону выше баллы по сравнению с  прошлым годом по физике, географии и обществознанию.
 
Окончательные результаты ЕГЭ по региону станут известны во второй половине июля по итогам работы всех комиссий.


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