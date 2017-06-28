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Учитель информатики из Слободского стал участником встречи с Владимиром Путиным. Президент России собирал в Кремле руководителей выпускных классов. О личных впечатлениях кировского педагогов от встречи с главой государства и новшествах в системе образования - в материале Алексея Алексеева.Учитель информатики в Слободском стал местной знаменитостью после встречи в Кремле с Владимиром Путиным. Но к своей неожиданной популярности относится с юмором.Президент пригласил педагогов, конечно же, не только погулять по Кремлю и сделать памятное фото. Одной из главных задач встречи было получить обратную связь от классных руководителей, которые не только преподают какой-то предмет, а знают куда больше о проблемах и чаяньях своих подопечных.И учителя использовали свои шанс обсудить проблемы школ и своих учеников на самом высоком уровнеРоссийское движение школьников - это как раз одно из последних нововведений, которое активно продвигается по всей стране. В кировской области Движение школьников появилось год назад, но за этот срок уже есть, чем гордитьсяСейчас, в летние каникулы, на специальных практических семинарах, педагоги со всей области продолжают работать над внедрением методик организации в свои учебные планы. Так в Кирово-Чепецке планируют создать на базе, сразу нескольких школ целую образовательную среду.Задача движения объединить всё, что связано с детством. Создать такую площадку на которой каждый школьник России мог бы реализовать свои таланты не зависимо от того где он учится в отдаленной деревне или в столице.