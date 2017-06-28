Учитель информатики из Слободского стал участником встречи с Владимиром Путиным
Сегодня, 15:19 | Просмотров: 125 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Учитель информатики в Слободском стал местной знаменитостью после встречи в Кремле с Владимиром Путиным. Но к своей неожиданной популярности относится с юмором.
МИХАИЛ СОЛКИН, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ ЛИЦЕЯ № 9 СЛОБОДСКОГО:
«Люди начали подходить и жать руку, можно подержаться за руку я говорю уже руку вымыл, а вот за пиджак, за эту часть он меня взял, потому что мы, когда фотографировались, я немножко начал падать, он меня придержал и говорит не падай, и стал держать, вот за пиджак сейчас все трогают».
Президент пригласил педагогов, конечно же, не только погулять по Кремлю и сделать памятное фото. Одной из главных задач встречи было получить обратную связь от классных руководителей, которые не только преподают какой-то предмет, а знают куда больше о проблемах и чаяньях своих подопечных.
ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
«Какие есть у вас соображения, что нужно было бы сделать дополнительно, профильному министерству. Как настроить, подстроить систему всю, образовательную, школьную. Для того чтобы она работала ещё эффективнее, чем сегодня».
И учителя использовали свои шанс обсудить проблемы школ и своих учеников на самом высоком уровне
МИХАИЛ СОЛКИН, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ ЛИЦЕЯ №9 СЛОБОДСКОГО:
«Мы говорили о туризме, что в туристическом плане очень сложно сейчас выйти куда-то и нужно заполнять море бумаг и попросили президента с этим разобраться. Мы говорили о российском движении школьников, причем достаточно много и на уровне высоком, что это нужно государству, что это нужно детям в первую очередь».
Российское движение школьников - это как раз одно из последних нововведений, которое активно продвигается по всей стране. В кировской области Движение школьников появилось год назад, но за этот срок уже есть, чем гордиться
АННА СПИЦИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ":
«Хорошим результатом является обновлением многих планов воспитательной работы в школах, в соответствии с планами РДШ, что значительно осовременило какие-то мероприятия традиционные, ну и ребята уже многие побывали на всероссийском уровне на различных проектах».
Сейчас, в летние каникулы, на специальных практических семинарах, педагоги со всей области продолжают работать над внедрением методик организации в свои учебные планы. Так в Кирово-Чепецке планируют создать на базе, сразу нескольких школ целую образовательную среду.
ЯНА ШИШКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК:
«Каждая школа будет курировать своё направление, но это не значит, что школа будет заниматься только экологией или только патриотическим воспитанием. Каждая школа будет курировать своё направление, она будет приглашать людей из других школ, таким образом, мы охватываем детей всего Кирово-Чепецка».
Задача движения объединить всё, что связано с детством. Создать такую площадку на которой каждый школьник России мог бы реализовать свои таланты не зависимо от того где он учится в отдаленной деревне или в столице.
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