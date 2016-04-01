Интерактивная лекция о здоровье для четвероклассников в школе № 20

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«Наши герои попали в другой мультфильм, и они будут помогать старому пирату найти источник здоровья, тем самым будут дети играть у нас в игру, будут им задаваться вопросы по здоровому образу жизни, и они будут отвечать » .

ИРИНА МАРЦОЛЬ, ВОЛОНТЕР ВЯТГУ:

«В се вместе мы должны обрести источник здоровья».

"Нет ничего важнее здоровья" - именно так началась интересная игра для четвероклашек 20-й школы, где ребятам показали и рассказали, как и зачем беречь самое ценное, что у нас есть.Каждый взрослый с детства знает, что самое важное в жизни человека - это его здоровье. Сегодня к ученикам 20 школы пришли полицейские и волонтеры ВятГУ и еще раз напомнили о том, как важно пить чистую питьевую воду и делать утреннюю зарядку.Подобные мероприятия для школьников всех возрастов проводятся раз в два месяца. Сегодня здесь для четвероклашек провели интерактивную лекцию о здоровье, где на понятном языке еще раз объяснили им, зачем нужно мыть руки перед едой и чем так полезен чай с лимоном и медом.Чтобы мероприятие было интересным и полезным для четвероклассников, в гости к ним пришли хорошо знакомые и такие любимые герои мультфильмов и рассказали все правила здорового образа жизни.Источник здоровья нашли, а урок хорошо усвоили. В награду за свои знания ребята получили сладкие призы от любимых сказочных героев, которые тут же съели, не забыв перед этим помыть руки.