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Новости / Образование

Интерактивная лекция о здоровье для четвероклассников в школе № 20

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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"Нет ничего важнее здоровья" - именно так началась интересная игра для четвероклашек 20-й школы, где ребятам показали и рассказали, как и зачем беречь самое ценное, что у нас есть.

Каждый взрослый с детства знает, что самое важное в жизни человека - это его здоровье. Сегодня к ученикам 20 школы пришли полицейские и волонтеры ВятГУ и еще раз напомнили о том, как важно пить чистую питьевую воду и делать утреннюю зарядку.

Интерактивная лекция о здоровье для четвероклассников в школе № 20ЭЛЬВИРА ЩЕРБАК, ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Накануне международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков было принято решение провести цикл мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди детей, отдыхающих в летних лагерях».

Подобные мероприятия для школьников всех возрастов проводятся раз в два месяца. Сегодня здесь для четвероклашек провели интерактивную лекцию о здоровье, где на понятном языке еще раз объяснили им, зачем нужно мыть руки перед едой и чем так полезен чай с лимоном и медом.

Интерактивная лекция о здоровье для четвероклассников в школе № 20ВИКТОРИЯ СТОЛБОВА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«О здоровье нужно говорить с малолетства, о том, что это то, что нам нужно беречь, ценить и действительно понимать, как беречь свое здоровье. Здесь и о здоровом питании и о витаминах и, конечно же, о правильном режиме дня, о зарядке, обо всем, что составляет наш здоровый образ жизни».

Чтобы мероприятие было интересным и полезным для четвероклассников, в гости к ним пришли хорошо знакомые и такие любимые герои мультфильмов и рассказали все правила здорового образа жизни.

Интерактивная лекция о здоровье для четвероклассников в школе № 20НИКИТА ВОРОНИН, ВОЛОНТЕР ВЯТГУ:
«Наши герои попали в другой мультфильм, и они будут помогать старому пирату найти источник здоровья, тем самым будут дети играть у нас в игру, будут им задаваться вопросы по здоровому образу жизни, и они будут отвечать».
 
 
Интерактивная лекция о здоровье для четвероклассников в школе № 20ИРИНА МАРЦОЛЬ, ВОЛОНТЕР ВЯТГУ:
«Все вместе мы должны обрести источник здоровья».

Источник здоровья нашли, а урок хорошо усвоили. В награду за свои знания ребята получили сладкие призы от любимых сказочных героев, которые тут же съели, не забыв перед этим помыть руки.

Елизавета Втюрина


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