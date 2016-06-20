В Кирове восемь выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

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В Кирове подводят итоги государственной аттестации выпускников 11-ых классов.Восемь выпускников 11 классов получили максимальный балл на едином государственном экзамене.По русскому языку высший балл получили четыре человека: два выпускника лицея № 21, и по одному - школ № 66 и 73.По обществознанию 100 баллов получил выпускник средней школы с углублённым изучением отдельных предметов № 51 Вадим Холодов - это единственный стобалльник по обществознанию в Кировской области.100 баллов по литературе в Кирове получили два человека (выпускники лицея № 21 и МБОУ «Вечерняя школа»). По биологии – один выпускник лицея № 21.