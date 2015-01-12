Гимназия имени Грина - победитель Всероссийского конкурса
Сегодня, 11:03 | Просмотров: 100 | Версия для печати
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Директор гимназии Елена Юдина представила российским педагогам опыт проектной работы по теме «Проект «Снежный городок»: от идеи до тиражирования».
Снежный городок гимназисты строят каждый год. Нынче он был посвящён Году экологии. Ребята вместе с родителями и педагогами из снега и льда воссоздали галерею памятников животным, которые помогли человечеству: «Памятник собаке Звёздочке» в Ижевске, «Памятник лягушке» в Париже, «Памятник лабораторной мыши» в Новосибирске, «Памятник фронтовой собаке» в Москве на Поклонной горе, «Памятник «Кошкам блокадного Ленинграда» в Санкт-Петербурге и другие.
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