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Новости / Образование

Гимназия имени Грина - победитель Всероссийского конкурса

Сегодня, 11:03 | Просмотров: 100 | Версия для печати
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28 июня в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд обучающихся «Школьная проектная олимпиада». Команда учеников и учителей кировской гимназии имени А.Грина стала победителем в номинации «Моя школа».

Директор гимназии Елена Юдина представила российским педагогам опыт проектной работы по теме «Проект «Снежный городок»: от идеи до тиражирования».

Снежный городок гимназисты строят каждый год. Нынче он был посвящён Году экологии. Ребята вместе с родителями и педагогами из снега и льда воссоздали галерею памятников животным, которые помогли человечеству: «Памятник собаке Звёздочке» в Ижевске, «Памятник лягушке» в Париже, «Памятник лабораторной мыши» в Новосибирске, «Памятник фронтовой собаке» в Москве на Поклонной горе, «Памятник «Кошкам блокадного Ленинграда» в Санкт-Петербурге и другие.


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