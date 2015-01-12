Гимназия имени Грина - победитель Всероссийского конкурса

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28 июня в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд обучающихся «Школьная проектная олимпиада». Команда учеников и учителей кировской гимназии имени А.Грина стала победителем в номинации «Моя школа».Директор гимназии Елена Юдина представила российским педагогам опыт проектной работы по теме «Проект «Снежный городок»: от идеи до тиражирования».Снежный городок гимназисты строят каждый год. Нынче он был посвящён Году экологии. Ребята вместе с родителями и педагогами из снега и льда воссоздали галерею памятников животным, которые помогли человечеству: «Памятник собаке Звёздочке» в Ижевске, «Памятник лягушке» в Париже, «Памятник лабораторной мыши» в Новосибирске, «Памятник фронтовой собаке» в Москве на Поклонной горе, «Памятник «Кошкам блокадного Ленинграда» в Санкт-Петербурге и другие.