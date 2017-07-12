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Новости / Образование

Гимназия имени Грина стала победителем Всероссийского конкурса "Проектная олимпиада"

Сегодня, 10:36 | Просмотров: 115 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кировской гимназии имени Грина ждут в гости знаменитого актера Василия Ланового. Школа стала победителем Всероссийского конкурса "Проектная олимпиада". Но легендарного артиста здесь ждут по другому поводу.

Гимназию наградили за проект "Снежный городок". Вот уже много лет каждую зиму во внутреннем дворике школы ребята создают снежные фигуры по определенной тематике. На участие в конкурсе, который проводился при поддержке Государственной думы, были номинированы самые активные школьники.

Гимназия имени Грина стала победителем Всероссийского конкурса "Проектная олимпиада"ЕЛЕНА ЮДИНА, ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ ИМЕНИ А. ГРИНА:
«Наша гимназия представляла команду из 7 человек. Мы получили вот такие дипломы».
 
 
Дипломами подарки не ограничились. Победители отправились отдыхать на юг Краснодарского края, в специально организованную для них смену детского оздоровительного лагеря.

ЕЛЕНА ЮДИНА, ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ ИМЕНИ А. ГРИНА:
«Поехали в Анапу, в лагерь Смена. Лагерь был весь посвящен проектной деятельности».
 
 
И хотя итоги конкурса были подведены летом, когда невозможно увидеть никаких снежных фигур, во дворике школы кипела работа. Дети занимались благоустройством клумб и цветников. Мы спросили у гимназистов, насколько добровольно и охотно они включаются в проектную работу.

Гимназия имени Грина стала победителем Всероссийского конкурса "Проектная олимпиада"АЛЁНА НАЗАРЕНКО, УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ ИМ. А. ГРИНА:
«Насколько я знаю вполне охотно, особенно ученики старших классов, кто-то цветы садит, кто-то фигур лепит. Мне лично нравится».
 
 
Тепла и уюта в этот дождливый летний день на школьном дворе добавляла кошка, внимательно следившая за тем, как работают дети. Оказалось, животное тут совсем не случайно.

ЕЛЕНА ЮДИНА, ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ ИМЕНИ А. ГРИНА:
«Это наш талисман, кошка Мася, ей 10 лет. Она не уходит из холла, пока школу не покинет последний ребенок».
 
 
Добавим, этой осенью в гимназии намечается важное событие - в центре школьного дворика будет установлен бюст человеку, чье имя носит школа, писателю Александру Грину. А на открытие памятника, возможно, приедет Василий Лановой, исполнивший роль капитана Грея в кинофильме "Алые паруса".


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