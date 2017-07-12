Гимназия имени Грина стала победителем Всероссийского конкурса "Проектная олимпиада"
Сегодня, 10:36 | Просмотров: 115 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Гимназию наградили за проект "Снежный городок". Вот уже много лет каждую зиму во внутреннем дворике школы ребята создают снежные фигуры по определенной тематике. На участие в конкурсе, который проводился при поддержке Государственной думы, были номинированы самые активные школьники.
ЕЛЕНА ЮДИНА, ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ ИМЕНИ А. ГРИНА:
«Наша гимназия представляла команду из 7 человек. Мы получили вот такие дипломы».
ЕЛЕНА ЮДИНА, ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ ИМЕНИ А. ГРИНА:
«Поехали в Анапу, в лагерь Смена. Лагерь был весь посвящен проектной деятельности».
АЛЁНА НАЗАРЕНКО, УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ ИМ. А. ГРИНА:
«Насколько я знаю вполне охотно, особенно ученики старших классов, кто-то цветы садит, кто-то фигур лепит. Мне лично нравится».
ЕЛЕНА ЮДИНА, ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ ИМЕНИ А. ГРИНА:
«Это наш талисман, кошка Мася, ей 10 лет. Она не уходит из холла, пока школу не покинет последний ребенок».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
12.01.2015
Кировская гимназия имени Александра Грина вошла в "100 лучших предприятий и организаций России - 2014"
Популярные новости
29.06.2017