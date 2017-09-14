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В Кирове прошел слет учителей - лауреатов премии имени Тепляшиной.Апполинария Тепляшина была идеалом для своих учеников. Служению школе она отдала 70 лет. Среди её выпускников - писатели Альберт Лиханов и Леонид Дьяконов, династия вятских кукольников Афанасьевых и многие другие. За свой труд Тепляшина была дважды награждена орденом Ленина. Спустя полвека в Кирове ежегодно проходит слет лауреатов премии Тепляшиной - лучших учителей начальных классов.Такие встречи уже на протяжении 3 лет - добрая традиция. В этом году слет "тепляшинцев" посвятили Году экологии.Юлия Ушакова только начинает свой путь в большую педагогику. В этом непростом деле считает Апполинарию Николаевну своим наставником. Тепляшина редко ставила двойки и умела увлечь учебой самых проблемных детей.За почти 20-летнюю историю премии Тепляшиной ее лауреатами стали несколько десятков учителей. Сегодня они собрались вместе, чтобы обсудить самые важные вопросы - это и новые образовательные стандарты, и новые технологии получения знаний, и то, как повлияют на детей электронные учебники и много другое. И, конечно же, сегодня "тепляшинцы" еще раз почтили память своего первого и главного учителя.