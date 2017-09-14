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Новости / Образование

В Кирове прошел слет учителей - лауреатов премии имени Тепляшиной

Сегодня, 18:03 | Просмотров: 108 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Кирове прошел слет учителей - лауреатов премии имени Тепляшиной.

Апполинария Тепляшина была идеалом для своих учеников. Служению школе она отдала 70 лет. Среди её выпускников - писатели Альберт Лиханов и Леонид Дьяконов, династия вятских кукольников Афанасьевых и многие другие. За свой труд Тепляшина была дважды награждена орденом Ленина. Спустя полвека в Кирове ежегодно проходит слет лауреатов премии Тепляшиной - лучших учителей начальных классов.

В Кирове прошел слет учителей - лауреатов премии имени ТепляшинойКАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Они встретились здесь неслучайно. Именно музей народного образования или как ласково его называют ученики Апполинарии Николаевны - теплушка был местом встречи её выпускников».

Такие встречи уже на протяжении 3 лет - добрая традиция. В этом году слет "тепляшинцев" посвятили Году экологии.

В Кирове прошел слет учителей - лауреатов премии имени ТепляшинойРАИСА ПРИЛУКОВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИОННОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЦРО:
«Учителя начальных классов будут делиться опытом работы, как они работают по экологическому образованию и воспитанию младших школьников. Как они их учат, ведь экология - понятие очень сложное, это не только природа, но в первую очередь, как они учат любить нашу Родину».

Юлия Ушакова только начинает свой путь в большую педагогику. В этом непростом деле считает Апполинарию Николаевну своим наставником. Тепляшина редко ставила двойки и умела увлечь учебой самых проблемных детей.

В Кирове прошел слет учителей - лауреатов премии имени ТепляшинойЮЛИЯ УШАКОВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ №16 Г. КИРОВ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 2015 ГОДА:
«Апполинария Николаевна всегда могла очень хорошо держать дисциплину. Она могла повернуться к классу спиной и чувствовать практически каждого ученика, и вот в этом мне бы очень хотелось быть на нее похожей и этому у нее можно поучиться».

За почти 20-летнюю историю премии Тепляшиной ее лауреатами стали несколько десятков учителей. Сегодня они собрались вместе, чтобы обсудить самые важные вопросы - это и новые образовательные стандарты, и новые технологии получения знаний, и то, как повлияют на детей электронные учебники и много другое. И, конечно же, сегодня "тепляшинцы" еще раз почтили память своего первого и главного учителя.


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