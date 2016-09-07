Популярные направления дополнительного образования для детей

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«Наши учреждения допобразования хорошо известны на территории всей России. Мы являемся организаторами многих Всероссийский конкурсов и фестивалей, когда вся страна к нам приезжает».

Стартовал новый творческий сезон в учреждениях дополнительного образования для детей. В самых разных кружках и секциях занимаются более половины кировских школьников.На сегодняшний день все кружки и секции в Кирове укомплектованы полностью.Штат педагогов дополнительного образования заполнен на 100 процентов. Вот и в Центре развития творчества детей и юношества "Лабиринт" проблем с кадрами нет.В этом году в "Лабиринте" открыли направление для самых маленьких учащихся - Легоконструирование. Оно развивает моторику и логику ребят. В центре есть и занятия художественно-эстетической направленности. Например, Элина занимается в Изостудии уже второй год. Говорит, что допобразование помогает в школе на уроках рисования и технологии.Еще один из художественных кружков - "Лепка и роспись". На одном из первых занятий ребята мастерят из глины дымковскую игрушку и у них это не плохо получается.Посмотрим, прямо ли у тебя все? Все хорошо. Подставка разъехалась. Сейчас мы ее подправим.Важно, что современные веяния, интересы детей 21-го века учитываются. В списке кружков наших бабушек и дедушек не было ни брейк-данса, ни декупажа, ни театра моды. А это самые востребованные направления среди юных кировчан. Отметим, что дети не только саморазвиваются благодаря допобразованию, но и получают предпрофессиональную подготовку, например, в кружках кройки и шитья, хореографии. И в копилке системы дополнительного образования города немало заслуг.Почти у каждого учреждения допобразования есть филиалы, чтобы ребята могли заниматься вблизи дома. Многие работают на базе школ, кто-то при клубах по месту жительства. Так что каждый юный кировчанин найдет то, что ему интересно.