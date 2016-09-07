Популярные направления дополнительного образования для детей
Вчера, 10:30 | Просмотров: 165 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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На сегодняшний день все кружки и секции в Кирове укомплектованы полностью.
СВЕТЛАНА ШУМАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Допобразование - учреждения культуры, спорта, молодежной политики. Всего 46 учреждений, плюс клубы по месту жительства, где занимаются более 35 тысяч детей нашего города».
Штат педагогов дополнительного образования заполнен на 100 процентов. Вот и в Центре развития творчества детей и юношества "Лабиринт" проблем с кадрами нет.
МАРИНА АНДРЕЕВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА "ЛАБИРИНТ":
«Мы постарались создать условия для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей. У нас есть направления интеллектуальные: шахматы, шашки, освоение информационных технологий, дебаты и так далее».
В этом году в "Лабиринте" открыли направление для самых маленьких учащихся - Легоконструирование. Оно развивает моторику и логику ребят. В центре есть и занятия художественно-эстетической направленности. Например, Элина занимается в Изостудии уже второй год. Говорит, что допобразование помогает в школе на уроках рисования и технологии.
ЭЛИНА МАКАРОВА:
«Я люблю придумывать рисунки. С садика люблю рисовать. Дома, если есть свободное время, то рисую».
Еще один из художественных кружков - "Лепка и роспись". На одном из первых занятий ребята мастерят из глины дымковскую игрушку и у них это не плохо получается.
Посмотрим, прямо ли у тебя все? Все хорошо. Подставка разъехалась. Сейчас мы ее подправим.
Важно, что современные веяния, интересы детей 21-го века учитываются. В списке кружков наших бабушек и дедушек не было ни брейк-данса, ни декупажа, ни театра моды. А это самые востребованные направления среди юных кировчан. Отметим, что дети не только саморазвиваются благодаря допобразованию, но и получают предпрофессиональную подготовку, например, в кружках кройки и шитья, хореографии. И в копилке системы дополнительного образования города немало заслуг.
СВЕТЛАНА ШУМАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Наши учреждения допобразования хорошо известны на территории всей России. Мы являемся организаторами многих Всероссийский конкурсов и фестивалей, когда вся страна к нам приезжает».
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