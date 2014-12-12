В кировской школе номер 45 имени Гайдара прошел IT-праздник
Сегодня, 15:15 | Просмотров: 126 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В первую очередь праздник направлен на то, чтобы привлечь внимание юных учеников к одной из самых перспективных отраслей развития науки.
ВЛАДИМИР ДЕМАКОВ, ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №45 ИМ А.П. ГАЙДАРА:
«IT-технологии — они очень прочно вошли в нашу жизнь. Соответственно каждый уже не мыслит своей жизни без этих современных технологий. Но зачастую они используются еще в качестве развлечения. Но нам хотелось бы, чтобы вы увидели, познакомились и задумались на будущее, как можно данные технологии применить для своей дальнейшей жизни».
И вариантов применения детям было рассказано немало. Самых маленьких погружали в мир IT-технологий игрой. С современным 3д-моделированием, например, при помощи 3д-ручки. Дети обводили рисунки горячим пластиком, а кураторы направления рассказывали, как их используют на профессиональном уровне.
АЛЕКСЕЙ КУТЕРГИН, ДИРЕКТОР IT-КОМПАНИИ:
«В большинстве случаев, 3д ручка это аналог рисования. То есть дети могут просто заниматься саморазвитием — рисовать в объеме. Но в интернете набирает большую популярность использование 3д ручек для создания скульптур, каких-то объектов, то есть профессиональное использование 3д-ручек».
Дети постарше знакомились с работой настоящего 3д-принтера. На глазах юной публики появлялись напечатанные предметы. Однако, конструировать в сфере IT могут не только машины. Школьники познакомились с техникой сборки различных приборов, а также с робототехникой. Вот эти машинки, например, управляются джойстиками. Однако старшеклассники уже умеют программировать модели посложнее.
- У него тут есть 3 датчика, которые распознают черный цвет, и то есть он ездит только вот по черным меткам.
Руководство школы активно сотрудничает, как с Опорным университетом, так и с частными IT-компаниями. Возможно, эти дети не станут в будущем разработчиками программного обеспечения или конструкторами оборудования будущего. Однако, в мире современных технологий они точно будут разбираться.
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