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Новости / Образование

В кировской школе номер 45 имени Гайдара прошел IT-праздник

Сегодня, 15:15 | Просмотров: 126 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В школе номер 45 имени Гайдара прошел IT-праздник. Учеников старших и младших классов знакомили с современными технологиями: 3Д-моделированием, робототехникой и многими другими направлениями.

В первую очередь праздник направлен на то, чтобы привлечь внимание юных учеников к одной из самых перспективных отраслей развития науки.

В кировской школе номер 45 имени Гайдара прошел IT-праздникВЛАДИМИР ДЕМАКОВ, ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №45 ИМ А.П. ГАЙДАРА:
«IT-технологии — они очень прочно вошли в нашу жизнь. Соответственно каждый уже не мыслит своей жизни без этих современных технологий. Но зачастую они используются еще в качестве развлечения. Но нам хотелось бы, чтобы вы увидели, познакомились и задумались на будущее, как можно данные технологии применить для своей дальнейшей жизни».

И вариантов применения детям было рассказано немало. Самых маленьких погружали в мир IT-технологий игрой. С современным 3д-моделированием, например, при помощи 3д-ручки. Дети обводили рисунки горячим пластиком, а кураторы направления рассказывали, как их используют на профессиональном уровне.

В кировской школе номер 45 имени Гайдара прошел IT-праздникАЛЕКСЕЙ КУТЕРГИН, ДИРЕКТОР IT-КОМПАНИИ:
«В большинстве случаев, 3д ручка это аналог рисования. То есть дети могут просто заниматься саморазвитием — рисовать в объеме. Но в интернете набирает большую популярность использование 3д ручек для создания скульптур, каких-то объектов, то есть профессиональное использование 3д-ручек».

Дети постарше знакомились с работой настоящего 3д-принтера. На глазах юной публики появлялись напечатанные предметы. Однако, конструировать в сфере IT могут не только машины. Школьники познакомились с техникой сборки различных приборов, а также с робототехникой. Вот эти машинки, например, управляются джойстиками. Однако старшеклассники уже умеют программировать модели посложнее.

- У него тут есть 3 датчика, которые распознают черный цвет, и то есть он ездит только вот по черным меткам.

Руководство школы активно сотрудничает, как с Опорным университетом, так и с частными IT-компаниями. Возможно, эти дети не станут в будущем разработчиками программного обеспечения или конструкторами оборудования будущего. Однако, в мире современных технологий они точно будут разбираться.


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