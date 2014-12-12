В кировской школе номер 45 имени Гайдара прошел IT-праздник

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В школе номер 45 имени Гайдара прошел IT-праздник. Учеников старших и младших классов знакомили с современными технологиями: 3Д-моделированием, робототехникой и многими другими направлениями.В первую очередь праздник направлен на то, чтобы привлечь внимание юных учеников к одной из самых перспективных отраслей развития науки.И вариантов применения детям было рассказано немало. Самых маленьких погружали в мир IT-технологий игрой. С современным 3д-моделированием, например, при помощи 3д-ручки. Дети обводили рисунки горячим пластиком, а кураторы направления рассказывали, как их используют на профессиональном уровне.Дети постарше знакомились с работой настоящего 3д-принтера. На глазах юной публики появлялись напечатанные предметы. Однако, конструировать в сфере IT могут не только машины. Школьники познакомились с техникой сборки различных приборов, а также с робототехникой. Вот эти машинки, например, управляются джойстиками. Однако старшеклассники уже умеют программировать модели посложнее.Руководство школы активно сотрудничает, как с Опорным университетом, так и с частными IT-компаниями. Возможно, эти дети не станут в будущем разработчиками программного обеспечения или конструкторами оборудования будущего. Однако, в мире современных технологий они точно будут разбираться.