В Кирове вновь открылись бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров
Сегодня, 15:05 | Просмотров: 128 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В курс включено изучение самых востребованных сервисов интернета - электронной регистратуры в поликлинике, портала Госуслуг, электронного банкинга, видеосвязи, социальных сетей. Возраст слушателей курсов самый разный - от 55 до 80 лет и даже выше. Обучение длится в течение 5 дней по 3 часа в утренних, дневных и вечерних группах. Многие пенсионеры уже имеют дома планшет или компьютер и знают, чему хотят научиться в первую очередь.
ВЕРА ТЮЛЬКИНА, СЛУШАТЕЛЬНИЦА КУРСОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ:
«Оплатить коммунальные услуги. Посмотреть, как внук учится, его электронный журнал».
ЛЮДМИЛА ШУБИНА, СЛУШАТЕЛЬНИЦА КУРСОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ:
«Вообще во всех программах хочу поучаствовать, идти в ногу с молодежью».
ГАЛИНА ЛАПТЕВА, СЛУШАТЕЛЬНИЦА КУРСОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ:
«Билет на вокзал купить, я люблю путешествовать».
В 2016 году обучение компьютерной грамотности прошли 625 пенсионеров. В текущем году планируется обучить основам работы с компьютером около 700 пожилых людей. Обучение бесплатное, но распространяется только на неработающих пенсионеров. Финансируются курсы за счет средств областного бюджета.
НАТАЛЬЯ ДАВЫДОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ:
«Большинство приходят сюда, они даже боятся компьютер включит. А через неделю приходишь - уже сами работают. И с мышкой уверенней обращаются».
Добавим, что формирование групп проходит по мере подачи заявок. Ближайшие недельные курсы стартуют 9, 16, 23 и 30 октября. Подробности можно узнать в управлении государственной службы занятости населения по Кировской области.
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