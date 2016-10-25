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Век живи - век учись! В Кирове вновь открылись бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров.В курс включено изучение самых востребованных сервисов интернета - электронной регистратуры в поликлинике, портала Госуслуг, электронного банкинга, видеосвязи, социальных сетей. Возраст слушателей курсов самый разный - от 55 до 80 лет и даже выше. Обучение длится в течение 5 дней по 3 часа в утренних, дневных и вечерних группах. Многие пенсионеры уже имеют дома планшет или компьютер и знают, чему хотят научиться в первую очередь.В 2016 году обучение компьютерной грамотности прошли 625 пенсионеров. В текущем году планируется обучить основам работы с компьютером около 700 пожилых людей. Обучение бесплатное, но распространяется только на неработающих пенсионеров. Финансируются курсы за счет средств областного бюджета.Добавим, что формирование групп проходит по мере подачи заявок. Ближайшие недельные курсы стартуют 9, 16, 23 и 30 октября. Подробности можно узнать в управлении государственной службы занятости населения по Кировской области.