Студенты-правоведы оценили удобство получения госуслуг в электронном виде

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Студенты-первокурсники оценили удобство получения государственных услуг в электронном виде. Практическое занятие для будущих правоведов прошло в Информационном центре регионального Управления МВД.Чтобы иметь возможность обращаться за справками, не выходя из дома, получать уведомления от госорганов на электронную почту, пользоваться 30% скидкой при оплате ряда госпошлин, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг.Также в числе востребованных услуг выдача архивных справок, справок о реабилитации жертв политических репрессий. На занятии студентам помогли зарегистрироваться на портале Госуслуг и подтвердить свою личность. Для этого необходимы СНИЛС, паспорт и мобильный телефон.И будущие юристы смогли оценить удобство электронных средств взаимодействия государства и общества.Добавим, что зарегистрироваться на портале Госуслуг и подтвердить свою личность в Информационном центре УМВД России по Кировской области, могут все желающие.