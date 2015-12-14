Студенты-правоведы оценили удобство получения госуслуг в электронном виде
Вчера, 17:43 | Просмотров: 94 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Чтобы иметь возможность обращаться за справками, не выходя из дома, получать уведомления от госорганов на электронную почту, пользоваться 30% скидкой при оплате ряда госпошлин, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг.
ТАТЬЯНА ТАТАРИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы выдаем гражданам справки о наличии или отсутствии судимости, факту уголовного преследования, проставляем апостиль на справки, если она подлежит вывозу за пределы РФ».
Также в числе востребованных услуг выдача архивных справок, справок о реабилитации жертв политических репрессий. На занятии студентам помогли зарегистрироваться на портале Госуслуг и подтвердить свою личность. Для этого необходимы СНИЛС, паспорт и мобильный телефон.
ЕЛЕНА БАРАНЦЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ВОЛГО-ВЯТСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА:
«Теория всегда должна совпадать с практикой, сегодня проводится мастер-класс, как одна из популярных форм взаимодействия работодателей и представителей учебных заведений».
И будущие юристы смогли оценить удобство электронных средств взаимодействия государства и общества.
НИКОЛАЙ ЛУЧИНИН, СТУДЕНТ ВОЛГО-ВЯТСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА:
«Через интернет удобней получать различные справки, чем в бумажном виде, это быстрее, как нам рассказывали, это займет 10-15 дней, а в бумажном виде - месяц, кроме того, нет необходимости лично идти в различные центры для получения справок».
Добавим, что зарегистрироваться на портале Госуслуг и подтвердить свою личность в Информационном центре УМВД России по Кировской области, могут все желающие.
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