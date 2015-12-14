ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

05 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.7832
EURO: 67.9357
Погода в городе Кирове:
ночью:  0...+2°C
утром:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

Студенты-правоведы оценили удобство получения госуслуг в электронном виде

Вчера, 17:43 | Просмотров: 94 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Студенты-первокурсники оценили удобство получения государственных услуг в электронном виде. Практическое занятие для будущих правоведов прошло в Информационном центре регионального Управления МВД.

Чтобы иметь возможность обращаться за справками, не выходя из дома, получать уведомления от госорганов на электронную почту, пользоваться 30% скидкой при оплате ряда госпошлин, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Студенты-правоведы оценили удобство получения госуслуг в электронном видеТАТЬЯНА ТАТАРИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы выдаем гражданам справки о наличии или отсутствии судимости, факту уголовного преследования, проставляем апостиль на справки, если она подлежит вывозу за пределы РФ».

Также в числе востребованных услуг выдача архивных справок, справок о реабилитации жертв политических репрессий. На занятии студентам помогли зарегистрироваться на портале Госуслуг и подтвердить свою личность. Для этого необходимы СНИЛС, паспорт и мобильный телефон.

Студенты-правоведы оценили удобство получения госуслуг в электронном видеЕЛЕНА БАРАНЦЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ВОЛГО-ВЯТСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА:
«Теория всегда должна совпадать с практикой, сегодня проводится мастер-класс, как одна из популярных форм взаимодействия работодателей и представителей учебных заведений».

И будущие юристы смогли оценить удобство электронных средств взаимодействия государства и общества.

Студенты-правоведы оценили удобство получения госуслуг в электронном видеНИКОЛАЙ ЛУЧИНИН, СТУДЕНТ ВОЛГО-ВЯТСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА:
«Через интернет удобней получать различные справки, чем в бумажном виде, это быстрее, как нам рассказывали, это займет 10-15 дней, а в бумажном виде - месяц, кроме того, нет необходимости лично идти в различные центры для получения справок».

Добавим, что зарегистрироваться на портале Госуслуг и подтвердить свою личность в Информационном центре УМВД России по Кировской области, могут все желающие.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

Кировская область получит 48,5 млн рублей на водоохранные мероприятия

16:20 04.10.2017


Кировская область получит 48,5 млн рублей на водоохранные мероприятия

В Кирове в ларьке незаконно торговали спиртным

16:12 04.10.2017


В Кирове в ларьке незаконно торговали спиртным

Кировская делегация участвует в выставке "Золотая осень"

15:58 04.10.2017


Кировская делегация участвует в выставке "Золотая осень"

Кировчане - в финале всероссийской премии «Russian Event Awards»

15:41 04.10.2017


Кировчане - в финале всероссийской премии «Russian Event Awards»

В Кирове женщина получила перелом руки, поссорившись с незнакомцем

15:31 04.10.2017


В Кирове женщина получила перелом руки, поссорившись с незнакомцем

5 октября в нескольких микрорайонах Кирова отключат холодную воду.

14:25 04.10.2017


5 октября в нескольких микрорайонах Кирова отключат холодную воду.

В Куменском районе в кювет улетела иномарка: водитель погиб.

14:19 04.10.2017


В Куменском районе в кювет улетела иномарка: водитель погиб.

Все новости

Вести. Кировская область

Впервые за 15 лет кировчане смогут познакомиться с подлинными работами мастеров городецкой росписи

17:45 04.10.2017


Впервые за 15 лет кировчане смогут познакомиться с подлинными работами мастеров городецкой росписи

Студенты-правоведы оценили удобство получения госуслуг в электронном виде

17:43 04.10.2017


Студенты-правоведы оценили удобство получения госуслуг в электронном виде

О результатах ремонта трещины на новом асфальте на улице Ульяновской

17:41 04.10.2017


О результатах ремонта трещины на новом асфальте на улице Ульяновской

КСП: Проблемы с недостроенным водоводом в Киров

17:40 04.10.2017


КСП: Проблемы с недостроенным водоводом в Киров

Кировские пловцы готовятся к Чемпионату ПФО

15:07 04.10.2017


Кировские пловцы готовятся к Чемпионату ПФО

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Госуслуги в электронном виде

14.12.2015


Госуслуги в электронном виде

В Кировской области пациенты смогут по интернету получать электронные справки об оказанной медпомощи.

16.03.2016


В Кировской области пациенты смогут по интернету получать электронные справки об оказанной медпомощи.

Кировчане могут получить справку о медпомощи в электронном виде

15.03.2016


Кировчане могут получить справку о медпомощи в электронном виде

Консультирование граждан по предоставлению государственных услуг, оказываемых МВД России

19.03.2014


Консультирование граждан по предоставлению государственных услуг, оказываемых МВД России

С 2017 года госуслуги в электронном виде можно получить со скидкой

24.11.2016


С 2017 года госуслуги в электронном виде можно получить со скидкой

Сайт госуслуг

24.09.2012


Сайт госуслуг

Популярные новости

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

25.09.2017


Игорь Васильев представил обновленный состав правительства Кировской области.

Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

25.09.2017


Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

21.09.2017


В Кирове заместителя директора АО "АТП" подозревают в мошенничестве на 15 млн рублей.

Африканская чума свиней приближается к границам области

22.09.2017


Африканская чума свиней приближается к границам области

В Кировской области ожидаются заморозки.

21.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх