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В канун дня учителя в областном Правительстве состоялось награждение лучших педагогов области. В этом году восемь учителей стали лауреатами премии Президента России, десять - премии Правительства Кировской области и 50 награждены почетным знаком "Педагогическая слава".Наталья Маркова 23 года работает учителем начальных классов. На выбор будущей профессии повлияли два человека. Это мама, которая 40 лет проработала учителем математики, и первый учитель. Наталья Владимировна со школьной скамьи решила быть похожей на своего учителя - доброй, строгой и мудрой. Самое главное в профессии, чтобы сердце учителя было открыто для детей.Наталья Маркова вошла в десятку лучших учителей и стала лауреатом премии Правительства Кировской области. Напомним, что премия вручается с 2006 года лучшим педработникам, которые внесли значительный вклад в развитие образования. В этом году в конкурсном отборе участвовало 23 учителя. За 11 лет лауреатами премии стали 957 педагогов.В этом году, по итогам конкурсного отбора, восемь педагогов стали лауреатами премии Президента России. В числе критериев конкурса - наличие собственной методической разработки, высокие результаты учебных достижений, использование современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. Всего в отборе принял участие 31 педагог из Кирова, Кирово-Чепецка, Вятских Полян, Малмыжского и Советского районов. Лучшие учителя за высокие достижения в педагогической деятельности и получившие общественное признание награждены премиями в размере 200 тысяч рублей.Также 50 педагогов награждены почетными знаками Кировской области "Педагогическая слава". Это люди, которые получили широкое общественное признание и внесли значительный вклад в развитие системы образования. Напомним, что знак как нагрудный, был учрежден постановлением правительства региона в 2010 году. Через два года статус знака был повышен до почетного знака Кировской области.Знак "Педагогическая слава" вручается высококвалифицированным педагогическим работникам, имеющим стаж работы в сфере образования не менее 10 лет, а также высшую либо первую квалификационную категорию. За семь лет эту престижную награду получили 400 педагогов.