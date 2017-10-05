В областном Правительстве состоялось награждение лучших педагогов
Сегодня, 10:23 | Просмотров: 147 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Наталья Маркова 23 года работает учителем начальных классов. На выбор будущей профессии повлияли два человека. Это мама, которая 40 лет проработала учителем математики, и первый учитель. Наталья Владимировна со школьной скамьи решила быть похожей на своего учителя - доброй, строгой и мудрой. Самое главное в профессии, чтобы сердце учителя было открыто для детей.
НАТАЛЬЯ МАРКОВА, УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ГИМНАЗИИ ИМЕНИ А. ГРИНА:
«В руках учителя сердца наших детей. Что ждут люди от солнца? Тепла. Учитель к детям ближе, чем солнце. Значит, тепла может дать больше. Когда сердца открыты, тогда легче учить, легче понимать детей».
Наталья Маркова вошла в десятку лучших учителей и стала лауреатом премии Правительства Кировской области. Напомним, что премия вручается с 2006 года лучшим педработникам, которые внесли значительный вклад в развитие образования. В этом году в конкурсном отборе участвовало 23 учителя. За 11 лет лауреатами премии стали 957 педагогов.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Значимость вашего труда и ежедневной самоотдачи сложно выразить. Мы преклоняемся перед Вами, перед вашим ежедневным самоотверженным трудом. Я хочу поздравить Вас с наступающим праздником, поблагодарить за ваш труд».
В этом году, по итогам конкурсного отбора, восемь педагогов стали лауреатами премии Президента России. В числе критериев конкурса - наличие собственной методической разработки, высокие результаты учебных достижений, использование современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. Всего в отборе принял участие 31 педагог из Кирова, Кирово-Чепецка, Вятских Полян, Малмыжского и Советского районов. Лучшие учителя за высокие достижения в педагогической деятельности и получившие общественное признание награждены премиями в размере 200 тысяч рублей.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наши дети получают образование, а еще и хорошее воспитание и вот в этом вам от нас всех, депутатов законодательного собрания, низкий поклон и слова благодарности. Я уверен, что мы и дальше будем воспитывать наших детей в плане любви к нашей Родине».
Также 50 педагогов награждены почетными знаками Кировской области "Педагогическая слава". Это люди, которые получили широкое общественное признание и внесли значительный вклад в развитие системы образования. Напомним, что знак как нагрудный, был учрежден постановлением правительства региона в 2010 году. Через два года статус знака был повышен до почетного знака Кировской области.
АЛЕКСАНДР ГАЛИЦКИХ, СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Постоянно меняется жизнь, а самое главное, меняются наши дети. Сегодня они не те, что вчера, а завтра они те, что сегодня. У меня одно пожелание вам всем. Давайте будем всегда соответствовать времени и соответствовать нашим замечательным ученикам».
Знак "Педагогическая слава" вручается высококвалифицированным педагогическим работникам, имеющим стаж работы в сфере образования не менее 10 лет, а также высшую либо первую квалификационную категорию. За семь лет эту престижную награду получили 400 педагогов.
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