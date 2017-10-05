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Сегодня отмечается Всемирный день учителя. Каков кадровый состав кировских школ, и какие методики преподавания используются сегодня?После института снова в школа, причем в родную. Ксения Возмищева стала педагогом четыре года назад. Учитель русского языка и литературы решила стать преподавателем еще в детстве.Среднестатистический учитель перестал стареть. Об этом рассказали представители департамента образования Кирова. Молодые кадры потянулись в школы. Однако, новых специалистов пока недостаточно. Поэтому приходится полагаться на зрелые кадры. Особенно в точных науках.По словам специалистов департамента образования города - популярность профессии учителя растет. Этому способствует Ассоциация молодых педагогов, а также ряд других факторов. Растет и проф-уровень самих учителей.День учителя отмечается с 1965-го года. Ранее празднование приходилось на первое воскресенье октября. С 94-го года - это пятое октября.