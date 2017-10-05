Кадровый состав кировских школ
Сегодня, 10:34 | Просмотров: 45 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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После института снова в школа, причем в родную. Ксения Возмищева стала педагогом четыре года назад. Учитель русского языка и литературы решила стать преподавателем еще в детстве.
КСЕНИЯ ВОЗМИЩЕВА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ:
«Когда я оканчивала школу, и мне самой предстоял выбор, я понял, что не представляю своей жизни без филологии, без преподавания. Мне самой захотелось стать учителем. Детей воспитывать трудно, я делаю это с любовью, мне это нравится. Наверное, поэтому получается и хочется работать дальше».
Среднестатистический учитель перестал стареть. Об этом рассказали представители департамента образования Кирова. Молодые кадры потянулись в школы. Однако, новых специалистов пока недостаточно. Поэтому приходится полагаться на зрелые кадры. Особенно в точных науках.
ВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«На сегодня есть востребованные специальности - это учителя математики и физики, действительно есть проблема. Это учителя иностранного языка, в связи с введением второго языка иностранного. Специальность стала очень востребованной. Да, решаем, да сотрудничаем с вятским государственным университетом».
По словам специалистов департамента образования города - популярность профессии учителя растет. Этому способствует Ассоциация молодых педагогов, а также ряд других факторов. Растет и проф-уровень самих учителей.
АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Высшую категорию у нас имеют в школах - 33 процента, в детских садах - 26 процентов. Первую категорию у нас имеют педагоги в школах более 27 процентов, а в детских садах более 33-х».
День учителя отмечается с 1965-го года. Ранее празднование приходилось на первое воскресенье октября. С 94-го года - это пятое октября.
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