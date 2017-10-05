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В Кирове прошел школьный этап Всероссийской олимпиады по географии. В Лицее естественных наук за звание лучшего боролись почти триста учащихся.О том, какие задания ждут школьников на этот раз, пока не знает никто. Не заглядывали в тесты даже учителя, которым и предстоит оценивать ответы лицеистов.Возможно, поэтому Кириллу будет проще определить крайнюю точку Антарктиды, у которой, в отличие от других материков, она всего одна. А еще семиклассникам предстоит ответить, какой вид транспорта невозможен в Кировской области.Всего в Лицее естественных наук на эту олимпиаду заявились 290 учеников. А профильные классы идут полным составом.Лучшие знатоки географии попадут на муниципальный этап, а кому-то посчастливится принять участие и во Всероссийской олимпиаде. Как и многим выпускникам лицея до этого. Так, Вероника Герасимовская стала победителем в 9 классе, Полина Широкова - в одиннадцатом.Результаты испытаний ребята узнают совсем скоро. С нетерпением будут ждать итогов и их учителя.