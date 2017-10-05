В Кирове прошел школьный этап Всероссийской олимпиады по географии
Сегодня, 15:31 | Просмотров: 110 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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О том, какие задания ждут школьников на этот раз, пока не знает никто. Не заглядывали в тесты даже учителя, которым и предстоит оценивать ответы лицеистов.
КИРИЛЛ МУСИХИН, УЧАСТНИК ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ:
«Мне очень нравится этот предмет, я люблю разнообразные карты, показывать что-либо на них, расположение стран, материков, рек».
Возможно, поэтому Кириллу будет проще определить крайнюю точку Антарктиды, у которой, в отличие от других материков, она всего одна. А еще семиклассникам предстоит ответить, какой вид транспорта невозможен в Кировской области.
ИРИНА КРАЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ КИРОВСКОГО ЛИЦЕЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК:
«Мне кажется, особенность олимпиады по географии - общий кругозор, эрудиция, конечно, знание карты, сколько лет мы пишем олимпиаду, школьный этап мне очень нравится, он очень интересный, не отбивает желание у ребят участвовать в олимпиаде, он их не пугает, в то же время соревнование интеллектуальное, кто будет победителем - тот, кто больше знает».
Всего в Лицее естественных наук на эту олимпиаду заявились 290 учеников. А профильные классы идут полным составом.
ЛЮБОВЬ ДОМНИНА, УЧАСТНИЦА ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ:
«Я люблю географию, мне хочется испытать свои возможности, может быть, я узнаю что-то новое, если будут интересные задания, наверняка, так и случится».
Лучшие знатоки географии попадут на муниципальный этап, а кому-то посчастливится принять участие и во Всероссийской олимпиаде. Как и многим выпускникам лицея до этого. Так, Вероника Герасимовская стала победителем в 9 классе, Полина Широкова - в одиннадцатом.
ЖАННА МАЛЫГИНА, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ КИРОВСКОГО ЛИЦЕЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК:
«Конечно, каждый учитель имеет таких учеников, которыми будет гордиться, наверное, всю свою жизнь, в этом году у нас ушли замечательные девочки одиннадцатиклассницы, которые добились, на мой взгляд, фантастических результатов, мне кажется, если бы я была ученицей, не смогла бы, потому что они настолько организованны, активны».
Результаты испытаний ребята узнают совсем скоро. С нетерпением будут ждать итогов и их учителя.
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