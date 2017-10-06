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В ВятГу английский и японский языки преподаёт педагог из Индонезии. Юлия Дьях говорит на четырех языках и теперь делится знаниями с кировчанами. Как гостья из солнечной азиатской станы оказалась в наших краях?На первый взгляд, обычное начало занятия по английскому языку. Разница в том, что ведет его гостья из Индонезии. Хочешь-не хочешь, а по-английски заговоришь сразу. Юлия Дьях на русском, конечно, общается, но не так хорошо, как на трех других языках, которыми она владеет в совершенстве. В нашем городе она оказалась по вине Купидона. Вышла замуж за кировчанина в США, где они вместе проходили обучение. А вот любовь к России и Кирову в частности, развивалась не так стремительно, как их отношения с супругом.Непривычным казался не только менталитет, но и русская кухня. Мало морепродуктов, мало острых и соленых блюд, небольшой, по сравнению с родной Индонезией выбор фруктов. Первое время очень хотела уехать обратно, но предложение преподавать в университете английский и японский, стало судьбоносным. В США Юлия училась на медсестру, но теперь видит своё призвание в преподавании. У нее даже появился свой стиль. Никаких сухих лекций. Нет разделения на учителя и студентов. Только дружеская атмосфера.Со студентами Юлия смотрит иностранные фильмы, устраивает игры, даже пишет сценарии к мини-фильмам. Вместе с учениками она проводит время и вне стен университета. Совместные прогулки, походы в кафе и кино. Одно из своих учениц она даже помогла попасть в индонезийскую программу обучения иностранных студентов. Ульяна Жданова так сильно интересовалась культурой этой страны, что без раздумий взяла академический отпуск и на год уехала жить в Индонезию. Там изучала язык и культуру, а в будущем планирует вернуться туда в качестве учителя английского языка, и возможно русского.С момента переезда в Россию прошло 4 года. Сейчас Юлия уже полностью освоилась и активно совершенствует русский язык. Любовь к медицине никуда не пропала и, возможно, в скором времени она сможет изучать медицину в Кирове. Однако, утверждает, что и со студентами расстаться не сможет.