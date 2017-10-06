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Новости / Образование

В ВятГу английский и японский языки преподаёт педагог из Индонезии

Сегодня, 10:02 | Просмотров: 125 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В ВятГу английский и японский языки преподаёт педагог из Индонезии. Юлия Дьях говорит на четырех языках и теперь делится знаниями с кировчанами. Как гостья из солнечной азиатской станы оказалась в наших краях?

- Good? Are everybody happy today? Let's start our English lesson today!

На первый взгляд, обычное начало занятия по английскому языку. Разница в том, что ведет его гостья из Индонезии. Хочешь-не хочешь, а по-английски заговоришь сразу. Юлия Дьях на русском, конечно, общается, но не так хорошо, как на трех других языках, которыми она владеет в совершенстве. В нашем городе она оказалась по вине Купидона. Вышла замуж за кировчанина в США, где они вместе проходили обучение. А вот любовь к России и Кирову в частности, развивалась не так стремительно, как их отношения с супругом.

В ВятГу английский и японский языки преподаёт педагог из ИндонезииЮЛИЯ ПУРНАНИНГ ДЬЯХ:
«Переезд в Россию стал для меня стрессом. Настоящий стресс. Я не видела на лицах людей улыбок, дружелюбия. Однажды я пошла в магазин, чтобы купить соль, и забыла, как она называется. Как сейчас это помню. Я не могла произнести слово соль. Пыталась объяснить кассиру, что мне нужно. Кассир тоже не улыбалась. Я была просто напугана. Муж не мог помочь, потому что был на работе».
 
Непривычным казался не только менталитет, но и русская кухня. Мало морепродуктов, мало острых и соленых блюд, небольшой, по сравнению с родной Индонезией выбор фруктов. Первое время очень хотела уехать обратно, но предложение преподавать в университете английский и японский, стало судьбоносным. В США Юлия училась на медсестру, но теперь видит своё призвание в преподавании. У нее даже появился свой стиль. Никаких сухих лекций. Нет разделения на учителя и студентов. Только дружеская атмосфера.

ЮЛИЯ ПУРНАНИНГ ДЬЯХ:
«Они, скорее развлекаются, и от этого учатся очень хорошо. Никакого напряжения в классе. Постоянно практикуясь, им намного легче дается обучение, в атмосфере взаимопомощи».

Со студентами Юлия смотрит иностранные фильмы, устраивает игры, даже пишет сценарии к мини-фильмам. Вместе с учениками она проводит время и вне стен университета. Совместные прогулки, походы в кафе и кино. Одно из своих учениц она даже помогла попасть в индонезийскую программу обучения иностранных студентов. Ульяна Жданова так сильно интересовалась культурой этой страны, что без раздумий взяла академический отпуск и на год уехала жить в Индонезию. Там изучала язык и культуру, а в будущем планирует вернуться туда в качестве учителя английского языка, и возможно русского.

В ВятГу английский и японский языки преподаёт педагог из ИндонезииУЛЬЯНА ЖДАНОВА:
«Такие встречались, кто знаком с русской литературой, и мы даже могли обсудить какие-то темы, литературные. Я очень была удивлена.
- Какие, например?
- То есть, допустим, Достоевского «Преступление и наказание» очень известное произведение».

С момента переезда в Россию прошло 4 года. Сейчас Юлия уже полностью освоилась и активно совершенствует русский язык. Любовь к медицине никуда не пропала и, возможно, в скором времени она сможет изучать медицину в Кирове. Однако, утверждает, что и со студентами расстаться не сможет.


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