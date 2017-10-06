Вручение дипломов Президентской программы

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В правительстве области вручили дипломы выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров.Михаил Витошкин — один из 28 представителей высшего менеджмента кировских предприятий, успешно окончивший курс обучения. Это уже 19ый выпуск специалистов по президентской программе. За все время повышение квалификации уже прошли около девятисот кировчан, среди которых есть и первые лица области. По словам Игоря Васильева, не обманул ожиданий и новый выпуск.Сейчас перед областью стоят большие задачи по восстановлению экономики. И именно от деятельности управленцев и менеджеров предприятий будут зависеть темпы ее развития. Отдельные слова благодарности от первого лица области прозвучали и в адрес преподавателей, участвующих в президентской программе.Новый взгляд и новое видение, обучающиеся могут получить и, не выезжая из Кирова. Благодаря внедрению новых технологий в образовательный процесс.Глава региона отметил, что позитивно на развитии региона отражается и тенденция переквалификации руководителей предприятий разного уровня.Получить долгожданные дипломы из рук главы региона, по словам выпускников большая честь. Прозвучавшие слова про возложенные на выпускников надежды, послужили большой мотивацией.Программа подготовки управленческих кадров была инициирована Президентом России в 1997 году. Ее основная цель — содействие развитию управления предприятиями для повышения их эффективности, а вместе с тем и развитие экономики страны.