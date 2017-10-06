Вручение дипломов Президентской программы
Вчера, 15:18 | Просмотров: 186 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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- Диплом вручается Витошкину Михаилу Владимировичу.
Михаил Витошкин — один из 28 представителей высшего менеджмента кировских предприятий, успешно окончивший курс обучения. Это уже 19ый выпуск специалистов по президентской программе. За все время повышение квалификации уже прошли около девятисот кировчан, среди которых есть и первые лица области. По словам Игоря Васильева, не обманул ожиданий и новый выпуск.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Приятно было узнать, что все вы показали высокий уровень знаний на экзаменах. Уверенно защитили выпускные работы. Это позволяет рассчитывать на то, что вы будете грамотными, эффективными, ответственными руководителями. И что очень важно, от решений высшего управленческого звена, непосредственно зависит не только результаты текущих вопросов, задач, но и будущее всего предприятия, организации и даже области в целом».
Сейчас перед областью стоят большие задачи по восстановлению экономики. И именно от деятельности управленцев и менеджеров предприятий будут зависеть темпы ее развития. Отдельные слова благодарности от первого лица области прозвучали и в адрес преподавателей, участвующих в президентской программе.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«О результатах их работы говорит тот факт, что большинство слушателей успешно реализуют свои выпускные проекты, открывают новые производства. И вот здесь важно, что очень такая значительная часть выпускников проходит обучение, в том числе и зарубежную стажировку. Получает новый взгляд, новое видение. Это очень важно».
Новый взгляд и новое видение, обучающиеся могут получить и, не выезжая из Кирова. Благодаря внедрению новых технологий в образовательный процесс.
ЕЛЕНА СЫРЦОВА, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ВЯТГУ:
«ВятГу проводит постоянную работу по совершенствованию образовательной программы. Обновляет содержание программы, на основе мнения заказчиков, внедряет новые образовательные технологии. Большая часть занятий сейчас проходит в интерактивном режиме».
Глава региона отметил, что позитивно на развитии региона отражается и тенденция переквалификации руководителей предприятий разного уровня.
Получить долгожданные дипломы из рук главы региона, по словам выпускников большая честь. Прозвучавшие слова про возложенные на выпускников надежды, послужили большой мотивацией.
ВЯЧЕСЛАВ ПУШКАРЕВ:
«Присутствующие здесь выпускники президентской программы 2017 года, успешно прошли обучение, получили новые знания, в области стратегического менеджмента, современные методы ведения бизнеса и руководства, которые будут трансформироваться в деятельность наших предприятий и организаций. Убежден в том, что это даст дополнительный толчок к социальному и экономическому развитию нашего региона, а также профессиональному росту каждого из нас».
Программа подготовки управленческих кадров была инициирована Президентом России в 1997 году. Ее основная цель — содействие развитию управления предприятиями для повышения их эффективности, а вместе с тем и развитие экономики страны.
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