Юбилей средней школы № 73 микрорайона Лянгасово
Вчера, 15:22 | Просмотров: 178 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Когда-то история первой в поселке железнодорожников школы начиналась с маленькой комнаты в здании вокзала, где занимались сразу два класса. Сегодня в 73 школе обучаются более шести сотен детей. За прошедшие 80 лет она выпустила тысячи достойных граждан нашей страны.
РАИСА БЫСТРОВА, ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 73:
«Мы стараемся иметь достижения в учёбе, в общественной жизни города, в спорте. Так вот была эстафета, и наши учащиеся были вторыми после КЭПЛа, у нас очень много детских коллективов».
Поздравить одну из старейших кировских школ с юбилеем приехала глава города Кирова Елена Ковалева.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Я была на последнем звонке, я была на выпускном, мы организовали в процессе и решили ряд вопросов финансового характера: земли договорились и им привезли. Ну, то есть мы уже практически сроднились с этой школой и живем теми вопросами, проблемами и радостями этой школы. И достижениями».
Концертную программу подготовили нынешние учащиеся 73 школы. Конечно же, чествовали ветеранов и педагогов, которые много лет с открытым сердцем служат детям.
ТАНЯ ОГОРОДОВА, УЧЕНИЦА 3 КЛАССА:
«Я буду читать стихи, и желать им всего хорошего».
Учителя, выпускники и ученики принимали подарки, вспоминали историю любимой школы. Всех объединила любовь к месту, где для них прошли первые и самые главные уроки.
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