ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

10 октября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.3151
EURO: 68.3861
Погода в городе Кирове:
днём:  +11...+13°C
вечером:  +6...+8°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

Юбилей средней школы № 73 микрорайона Лянгасово

Вчера, 15:22 | Просмотров: 178 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
Средняя школа №73, находящаяся в Лянгасово, отметила 80-летие. На юбилей пришли не только ветераны-педагоги и выпускники.

Когда-то история первой в поселке железнодорожников школы начиналась с маленькой комнаты в здании вокзала, где занимались сразу два класса. Сегодня в 73 школе обучаются более шести сотен детей. За прошедшие 80 лет она выпустила тысячи достойных граждан нашей страны.

Юбилей средней школы № 73 микрорайона ЛянгасовоРАИСА БЫСТРОВА, ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 73:
«Мы стараемся иметь достижения в учёбе, в общественной жизни города, в спорте. Так вот была эстафета, и наши учащиеся были вторыми после КЭПЛа, у нас очень много детских коллективов».

Поздравить одну из старейших кировских школ с юбилеем приехала глава города Кирова Елена Ковалева.

Юбилей средней школы № 73 микрорайона ЛянгасовоЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Я была на последнем звонке, я была на выпускном, мы организовали в процессе и решили ряд вопросов финансового характера: земли договорились и им привезли. Ну, то есть мы уже практически сроднились с этой школой и живем теми вопросами, проблемами и радостями этой школы. И достижениями».

Концертную программу подготовили нынешние учащиеся 73 школы. Конечно же, чествовали ветеранов и педагогов, которые много лет с открытым сердцем служат детям.

Юбилей средней школы № 73 микрорайона ЛянгасовоТАНЯ ОГОРОДОВА, УЧЕНИЦА 3 КЛАССА:
«Я буду читать стихи, и желать им всего хорошего».

Учителя, выпускники и ученики принимали подарки, вспоминали историю любимой школы. Всех объединила любовь к месту, где для них прошли первые и самые главные уроки.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

Обвиняемый в смерти 2-летней девочки предстанет перед судом

11:30 09.10.2017


Обвиняемый в смерти 2-летней девочки предстанет перед судом

Житель Свечинского района избил до смерти свою жену.

10:54 06.10.2017


Житель Свечинского района избил до смерти свою жену.

В Кирове «муниципальный контроль» забраковал улицу Свободы.

10:30 06.10.2017


В Кирове «муниципальный контроль» забраковал улицу Свободы.

В Кирове объявили конкурс на замещение должности главы администрации города.

9:47 06.10.2017


В Кирове объявили конкурс на замещение должности главы администрации города.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

16:11 05.10.2017


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

На заведующего подсобным производством КОГП «Вятавтодор» завели уголовное дело.

15:32 05.10.2017


На заведующего подсобным производством КОГП «Вятавтодор» завели уголовное дело.

В Шабалинском районе в пожаре погибла 33-летняя женщина.

15:04 05.10.2017


В Шабалинском районе в пожаре погибла 33-летняя женщина.

Все новости

Вести. Кировская область

В библиотеке имени Герцена открылась выставка "Времена года на Вятке"

11:44 10.10.2017


В библиотеке имени Герцена открылась выставка "Времена года на Вятке"

В лицее № 21 в этом году было четыре стобальника

11:42 10.10.2017


В лицее № 21 в этом году было четыре стобальника

Кировчан пустят в реставрационную мастерскую - святая святых музея братьев Васнецовых

10:24 10.10.2017


Кировчан пустят в реставрационную мастерскую - святая святых музея братьев Васнецовых

В Кирове прошли публичные слушания по бюджету региона на следующий год

10:09 10.10.2017


В Кирове прошли публичные слушания по бюджету региона на следующий год

Замерзающий дом в Котельниче

10:04 10.10.2017


Замерзающий дом в Котельниче

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Юбилей школы № 73 поселка Лянгасово

06.02.2012


Юбилей школы № 73 поселка Лянгасово

95-летний юбилей школы № 28

09.11.2012


95-летний юбилей школы № 28

10 лет радужнинской школе искусств

18.03.2009


10 лет радужнинской школе искусств

50 лет школе № 39

19.02.2008


50 лет школе № 39

Подготовка к юбилею школы № 20

14.10.2013


Подготовка к юбилею школы № 20

Школе N 1 г.Советска – 150!

29.06.2009


Школе N 1 г.Советска – 150!

Популярные новости

В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

27.09.2017


В многоэтажке на улице Заводской обнаружили труп 26-летней девушки.

Обвиняемый в смерти 2-летней девочки предстанет перед судом

09.10.2017


Обвиняемый в смерти 2-летней девочки предстанет перед судом

Житель Свечинского района избил до смерти свою жену.

06.10.2017


Житель Свечинского района избил до смерти свою жену.

На улице Комсомольской обнаружили труп 32-летнего мужчины.

04.10.2017


На улице Комсомольской обнаружили труп 32-летнего мужчины.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.10.2017


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

В областном Правительстве состоялось награждение лучших педагогов

05.10.2017


В областном Правительстве состоялось награждение лучших педагогов

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх