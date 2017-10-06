Юбилей средней школы № 73 микрорайона Лянгасово

Поделиться новостью:

Средняя школа №73, находящаяся в Лянгасово, отметила 80-летие. На юбилей пришли не только ветераны-педагоги и выпускники.Когда-то история первой в поселке железнодорожников школы начиналась с маленькой комнаты в здании вокзала, где занимались сразу два класса. Сегодня в 73 школе обучаются более шести сотен детей. За прошедшие 80 лет она выпустила тысячи достойных граждан нашей страны.Поздравить одну из старейших кировских школ с юбилеем приехала глава города Кирова Елена Ковалева.Концертную программу подготовили нынешние учащиеся 73 школы. Конечно же, чествовали ветеранов и педагогов, которые много лет с открытым сердцем служат детям.Учителя, выпускники и ученики принимали подарки, вспоминали историю любимой школы. Всех объединила любовь к месту, где для них прошли первые и самые главные уроки.