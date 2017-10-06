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Новости / Образование

В лицее № 21 в этом году было четыре стобальника

Сегодня, 11:42 | Просмотров: 0 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Семь кировских школ и лицеев вошли в список лучших учебных заведений страны. Ко дню учителя Министерством образования России составило список образовательных организаций, показавших наилучшие результаты выпускных экзаменов. Так, в лицее № 21 в этом году было четыре стобальника.

В лицее номер 21 сегодня учится без малого тысяча сто учеников. И каждый из них может с гордостью утверждать, что проходит обучение в одной из лучших школ России.

Четыре выпускника лицея этим летом набрали по 100 баллов за ЕГЭ. Один по биологии и сразу три человека по русскому языку. Всех их подготовила Нина Колобова, однако, своим личным успехом такие результаты не считает.

В лицее № 21 в этом году было четыре стобальника НИНА КОЛОБОВА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЛИЦЕЯ №21:
«Во многом, то, что ученики у нас получают 100 балов — это их заслуга. Потому что обычно 100 баллов получают ученики, которые очень ответственно относятся к учебе, много работают, много готовятся, да, и работают в системе. Поэтому наша  задача, учительская, только им немного помочь».

Большой упор делается не только на подготовку детей. Преподаватели регулярно посещают семинары и лекции.

В лицее № 21 в этом году было четыре стобальника ПАВЕЛ ГОРЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ЛИЦЕЯ №21:
«Кроме того, что работают наши учителя… У нас кадры подобраны отборные. У нас практически весь коллектив имеет категорию. Мы привлекаем к преподаванию спецкурсов старших классов преподавателей университетов. Ну, в общем, то и наши учителя ведут такие спецкурсы, что дает детям наиболее эффективные вот моменты, по подготовке к сложным заданиям».

Сложные задания — это в основном расширенные тесты ЕГЭ, поэтому дети показывают хорошие результаты. И для тех, кому о выпускных экзаменах думать еще рано, у преподавателей всегда найдется свободное время.

В лицее № 21 в этом году было четыре стобальника ТАТЬЯНА СЫСОЕВА, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ ЛИЦЕЯ №21:
«Очень немало важно ну такой, знаете, индивидуальный подход к каждому ученику потому, что ребята все разные. И для того, чтобы они добились высоких результатов, необходимо приложить достаточно, конечно, много усилий. И именно с каждым учеником отдельно».

Такой подход постоянно приносит в копилку Татьяне Сысоевой несколько наград. Каждый год ее ученики участвуют в олимпиадах по физике и занимают призовые места.


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