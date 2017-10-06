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Семь кировских школ и лицеев вошли в список лучших учебных заведений страны. Ко дню учителя Министерством образования России составило список образовательных организаций, показавших наилучшие результаты выпускных экзаменов. Так, в лицее № 21 в этом году было четыре стобальника.В лицее номер 21 сегодня учится без малого тысяча сто учеников. И каждый из них может с гордостью утверждать, что проходит обучение в одной из лучших школ России.Четыре выпускника лицея этим летом набрали по 100 баллов за ЕГЭ. Один по биологии и сразу три человека по русскому языку. Всех их подготовила Нина Колобова, однако, своим личным успехом такие результаты не считает.Большой упор делается не только на подготовку детей. Преподаватели регулярно посещают семинары и лекции.Сложные задания — это в основном расширенные тесты ЕГЭ, поэтому дети показывают хорошие результаты. И для тех, кому о выпускных экзаменах думать еще рано, у преподавателей всегда найдется свободное время.Такой подход постоянно приносит в копилку Татьяне Сысоевой несколько наград. Каждый год ее ученики участвуют в олимпиадах по физике и занимают призовые места.