В кировском кадетском корпусе первые воспитанники впервые приняли присягу

Поделиться новостью:

В кировском кадетском корпусе впервые приняли присягу 222 воспитанника.Егор Шабалин теперь не просто 10-классник, он и ещё 221 ученик - теперь первые кадеты кировского кадетского корпуса. Это первое подобное учебное заведение в нашей области, раньше были только кадетские классы. Но буквально за месяц своего существования корпус успел привить своим воспитанникам понимание того, чем отличается учёба здесь от учёбы в обычной школе.Кадетский корпус относится к министерству образования, а не к мин. обороны. Но и директор и ротные - офицеры. Они занимаются и воспитанием, и преподают науку побеждать. Все остальные дисциплины кадеты изучают с гражданскими специалистами.Не все из этих девчонок и мальчишек выберут для себя военную профессию, но качество образования и престиж кадетского корпуса поможет им при поступлении в лучшие вузы страны. Об этом помнили и родители, когда отдавали ребёнка в учебное заведение с повышенными требованиями к дисциплине, где дети не только учатся, но и живут.Но это теперь не только дети - это кадеты. А значит, они должны справиться с новыми испытаниями и стать лучшей частью того, что в России уже не одно столетие зовётся кадетским братством.