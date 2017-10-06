В кировском кадетском корпусе первые воспитанники впервые приняли присягу
Вчера, 14:57 | Просмотров: 250 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Егор Шабалин теперь не просто 10-классник, он и ещё 221 ученик - теперь первые кадеты кировского кадетского корпуса. Это первое подобное учебное заведение в нашей области, раньше были только кадетские классы. Но буквально за месяц своего существования корпус успел привить своим воспитанникам понимание того, чем отличается учёба здесь от учёбы в обычной школе.
МАКСИМ ВОРОБЬЁВ, КАДЕТ:
«Определённо больше ответственности. Уже как долг перед страной. Надо выполнять».
Кадетский корпус относится к министерству образования, а не к мин. обороны. Но и директор и ротные - офицеры. Они занимаются и воспитанием, и преподают науку побеждать. Все остальные дисциплины кадеты изучают с гражданскими специалистами.
МИХАИЛ ИСУПОВ, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь и занятия спортом и изучение военных дисциплин, так же здесь ещё есть и профиль. Старшие классы углублённо изучают химию и биологию».
Не все из этих девчонок и мальчишек выберут для себя военную профессию, но качество образования и престиж кадетского корпуса поможет им при поступлении в лучшие вузы страны. Об этом помнили и родители, когда отдавали ребёнка в учебное заведение с повышенными требованиями к дисциплине, где дети не только учатся, но и живут.
ТАТЬЯНА КОТЮРГИНА, МАМА КАДЕТА:
«Волнение. Ребёнок живёт здесь неделю без мамы, без родительской ласки, самостоятельно, конечно волнение».
Но это теперь не только дети - это кадеты. А значит, они должны справиться с новыми испытаниями и стать лучшей частью того, что в России уже не одно столетие зовётся кадетским братством.
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