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Новости / Образование

Кировчане, вместе со всей страной, написали экономический диктант

Вчера, 14:51 | Просмотров: 144 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Кировчане, вместе со всей страной, написали экономический диктант. Свои знания науки о распределении ресурсов проверили школьники, студенты, предприниматели, чиновники и наш корреспондент Алексей Алексеев.

Экономический диктант - общероссийская образовательная акция. Её тема в этом году «Сильная экономика – процветающая Россия!» В Кирове ответить на вопросы диктанта, а точнее теста собрались в главном корпусе ВятГу. Всех желающих коло 600 человек смогли разместить, выделив самые большие, поточные аудитории.

Кировчане, вместе со всей страной, написали экономический диктантСОФЬЯ МАЛЫХ, УЧЕНИЦА 10 КЛАССА ШКОЛЫ №7 КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Мы поехали сюда, чтобы проверить свои знания, но у детей все равно есть какая-то база в голове, знания. Чтобы тест написать хорошо».
 
Экономический диктант делится на 2 уровня сложности. Первый - это базовый - для старших школьников, студентов колледжей и техникумов. И продвинутый

Кировчане, вместе со всей страной, написали экономический диктантАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этой аудитории одновременно со школьниками экономический диктант пишут студенты, предприниматели и чиновники. Принцип тот же, но вопросы куда сложнее. Здесь, чтобы ответить, нужны знания макроэкономики».

Поэтому для тех, кто поставил себе целью не просто проверить свои знания, но и показать высокий результат, не лишним было хорошо подготовиться.

Кировчане, вместе со всей страной, написали экономический диктантВЯЧЕСЛАВ МИЗРИН, УЧАЩИЙСЯ КИРОВСКОГО ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО ЛИЦЕЯ:
«Я прочитал свои методички за 10-ый класс, за 11ый. потом ещё почитал учебник Матвеевой по макроэкономике».

Основная цель этого проекта - независимая и объективная оценка экономической грамотности населения. После изучения результатов - в образовательные программы страны могут внести коррективы

Кировчане, вместе со всей страной, написали экономический диктантТАТЬЯНА ГУРЦЕВА, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА:
«определение направления совершенствования образовательных программ российских школ, ВУЗов, чтобы они соответствовали современным требованиям уровню развития российской экономики».

Результаты "Экономического диктанта" станут известны после до 25 октября, набравшие по его результатам более 80 баллов, приглашаются к участию в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки".


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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