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Кировчане, вместе со всей страной, написали экономический диктант. Свои знания науки о распределении ресурсов проверили школьники, студенты, предприниматели, чиновники и наш корреспондент Алексей Алексеев.Экономический диктант - общероссийская образовательная акция. Её тема в этом году «Сильная экономика – процветающая Россия!» В Кирове ответить на вопросы диктанта, а точнее теста собрались в главном корпусе ВятГу. Всех желающих коло 600 человек смогли разместить, выделив самые большие, поточные аудитории.Экономический диктант делится на 2 уровня сложности. Первый - это базовый - для старших школьников, студентов колледжей и техникумов. И продвинутыйПоэтому для тех, кто поставил себе целью не просто проверить свои знания, но и показать высокий результат, не лишним было хорошо подготовиться.Основная цель этого проекта - независимая и объективная оценка экономической грамотности населения. После изучения результатов - в образовательные программы страны могут внести коррективыРезультаты "Экономического диктанта" станут известны после до 25 октября, набравшие по его результатам более 80 баллов, приглашаются к участию в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки".