В Кирове пройдут Циолковские чтения

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В Кирове 22 октября откроются 14-е Циолковские чтения. В этом году они будут посвящены 160-летию со дня рождения основоположника космонавтики Константина Циолковского. Пройдет ли мероприятие в новом Космоцентре?Раз в два года Киров становится "столицей" космонавтики. С 1989 года в музее Циолковского, авиации и космонавтики по инициативе космонавта Виктора Савиных проходит всероссийский форум - Молодежные Циолковские чтения. За 28 лет мероприятие посетили более 4-х тысяч детей.Традиционно в чтениях примет участие летчик-космонавт Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, Почетный гражданин Кирова и области Виктор Савиных. В списке гостей форума и много других имен. Но организаторы всех секретов не раскрывают.Поделились идейные вдохновители Циолковских чтений и тем, что для гостей и участников будет показан фильм "Салют 7" о драматическом полете в космос Виктора Савиных. Открытие форума планировалось провести в новом Космическом центре, но пока там не завершены пусконаладочные работы. Поэтому 23 октября торжественное открытие чтений состоится в библиотеке имени Герцена.