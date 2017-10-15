В Кирове пройдут Циолковские чтения
Вчера, 15:04 | Просмотров: 161 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Раз в два года Киров становится "столицей" космонавтики. С 1989 года в музее Циолковского, авиации и космонавтики по инициативе космонавта Виктора Савиных проходит всероссийский форум - Молодежные Циолковские чтения. За 28 лет мероприятие посетили более 4-х тысяч детей.
АНДРЕЙ СКАЛЬНЫЙ, И.О. МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Этот форум направлен на пропаганду достижений Отечественной науки, особенно в сфере космонавтики. Цель - привлечение молодежи к научно-техническому творчеству».
Традиционно в чтениях примет участие летчик-космонавт Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, Почетный гражданин Кирова и области Виктор Савиных. В списке гостей форума и много других имен. Но организаторы всех секретов не раскрывают.
ИГОРЬ ЗАГРЕБИН, ДИРЕКТОР КОГБУК "МУЗЕЙ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО, АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ":
«Мы, как обычно, по всем городам и регионам разослали темы. В этом году пришло 425 работ. Более достойных детей мы приглашаем на Циолковские чтения. В этом году участвуют около 150 детей из всей России».
Поделились идейные вдохновители Циолковских чтений и тем, что для гостей и участников будет показан фильм "Салют 7" о драматическом полете в космос Виктора Савиных. Открытие форума планировалось провести в новом Космическом центре, но пока там не завершены пусконаладочные работы. Поэтому 23 октября торжественное открытие чтений состоится в библиотеке имени Герцена.
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