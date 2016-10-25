Посвящение в кадеты в школе № 71

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- Служу Российской Федерации.

«В первую очередь у кадета должна быть дисциплина, чтобы он работал, усердно трудился. И чтобы в дальнейшем он получил тот результат, который хотел».

«Мы вступили в кадеты, так что обратного пути нет. Нужно идти дальше, до конца».

Они дали родине клятву верности и готовы сдержать слово. В 71 школе прошло посвящение в кадеты. На торжественной церемонии побывала и наша съёмочная группа.Первоклашка Карина берёт на себя недетскую ответственность. Два месяца в школе, а уже командир класса. Посвящение в кадеты - первый шаг к взрослой мечте. Девочка уже знает, кем хочет стать, когда вырастет.Кадетские береты наденут ученики первых и пятых классов. Вот-вот им предстоит дать торжественную клятву. А пока есть время настроиться и познакомиться с экспонатами музея боевой славы. Не из праздного любопытства. Для этих детей патриотизм - не только символика. Это черта личности.Многие из ребят планируют поступать в военные вузы, есть те, кто хочет стать сотрудником МЧС. Кроме общеобразовательных дисциплин кадетов ждут строевая, огневая и начальная правовая подготовка. И школьники готовы к трудностям.И всё же серьезные взгляды детей направлены в сторону взрослых. На посвящении волнуются не только ребята, но и те, кто пройдёт этот путь вместе с ними. Учителя и родители. Теперь их задача - поддержка будущих защитников и защитниц отечества.