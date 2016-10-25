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Новости / Образование

Посвящение в кадеты в школе № 71

Вчера, 17:49 | Просмотров: 244 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Они дали родине клятву верности и готовы сдержать слово. В 71 школе прошло посвящение в кадеты. На торжественной церемонии побывала и наша съёмочная группа.

- Служу Российской Федерации.
 
 
Первоклашка Карина берёт на себя недетскую ответственность. Два месяца в школе, а уже командир класса. Посвящение в кадеты - первый шаг к взрослой мечте. Девочка уже знает, кем хочет стать, когда вырастет.

Посвящение в кадеты в школе № 71КАРИНА АБАШЕВА, УЧЕНИЦА 1 В КЛАССА ШКОЛЫ № 71:
«Я себя чувствую, что я скоро стану полицейской».

Кадетские береты наденут ученики первых и пятых классов. Вот-вот им предстоит дать торжественную клятву. А пока есть время настроиться и познакомиться с экспонатами музея боевой славы. Не из праздного любопытства. Для этих детей патриотизм - не только символика. Это черта личности.

- Мы, вступая в ряды российских кадет, принимаем на себя благородное и почётное звание учащихся кадетского класса. Клянёмся самоотверженно готовить себя к службе родине. Клянёмся!

Посвящение в кадеты в школе № 71АЛЬБЕРТ БАБИНЦЕВ, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 71 ГОРОДА КИРОВА:
«Я считаю, что нашей стране в настоящее время жизненно необходимы люди, которые чтят и уважают лучшие традиции отечества, которые имеют чёткую гражданскую патриотическую позицию».

Посвящение в кадеты в школе № 71КСЕНИЯ ШЕМЯКИНА, УЧЕНИЦА 5 А КЛАССА ШКОЛЫ № 71:
«В первую очередь у кадета должна быть дисциплина, чтобы он работал, усердно трудился. И чтобы в дальнейшем он получил тот результат, который хотел».
 
 
Многие из ребят планируют поступать в военные вузы, есть те, кто хочет стать сотрудником МЧС. Кроме общеобразовательных дисциплин кадетов ждут строевая, огневая и начальная правовая подготовка. И школьники готовы к трудностям.

Посвящение в кадеты в школе № 71РОДИОН КАЛИНИН, УЧЕНИК 5 А КЛАССА ШКОЛЫ № 71:
«Мы вступили в кадеты, так что обратного пути нет. Нужно идти дальше, до конца».
 
 
И всё же серьезные взгляды детей направлены в сторону взрослых. На посвящении волнуются не только ребята, но и те, кто пройдёт этот путь вместе с ними. Учителя и родители. Теперь их задача - поддержка будущих защитников и защитниц отечества.


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