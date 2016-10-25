Посвящение в кадеты в школе № 71
Вчера, 17:49 | Просмотров: 244 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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- Служу Российской Федерации.
КАРИНА АБАШЕВА, УЧЕНИЦА 1 В КЛАССА ШКОЛЫ № 71:
«Я себя чувствую, что я скоро стану полицейской».
Кадетские береты наденут ученики первых и пятых классов. Вот-вот им предстоит дать торжественную клятву. А пока есть время настроиться и познакомиться с экспонатами музея боевой славы. Не из праздного любопытства. Для этих детей патриотизм - не только символика. Это черта личности.
- Мы, вступая в ряды российских кадет, принимаем на себя благородное и почётное звание учащихся кадетского класса. Клянёмся самоотверженно готовить себя к службе родине. Клянёмся!
АЛЬБЕРТ БАБИНЦЕВ, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 71 ГОРОДА КИРОВА:
«Я считаю, что нашей стране в настоящее время жизненно необходимы люди, которые чтят и уважают лучшие традиции отечества, которые имеют чёткую гражданскую патриотическую позицию».
КСЕНИЯ ШЕМЯКИНА, УЧЕНИЦА 5 А КЛАССА ШКОЛЫ № 71:
«В первую очередь у кадета должна быть дисциплина, чтобы он работал, усердно трудился. И чтобы в дальнейшем он получил тот результат, который хотел».
РОДИОН КАЛИНИН, УЧЕНИК 5 А КЛАССА ШКОЛЫ № 71:
«Мы вступили в кадеты, так что обратного пути нет. Нужно идти дальше, до конца».
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