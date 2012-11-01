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Новости / Образование

Викторина "Я - гражданин страны народного единства"

Вчера, 14:52 | Просмотров: 127 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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"Я - гражданин страны народного единства" - викторина с таким названием прошла во Дворце творчества "Мемориал". Турнир был посвящён предстоящему "Дню народного единства".

- "Первый царь, избранный Земским собором?" и - "События правления Бориса Годунова?" На ответ участникам дают всего 15 секунд. В первом туре необходимо вспомнить ключевые моменты Смутного времени. Эпохи, в которую Россия пережила несколько войн и глубокий кризис. Серьёзная тема требует длительной подготовки. Изучение истории - путь постоянных открытий.

Викторина "Я - гражданин страны народного единства"ИВАН ШАХМАТОВ, УЧЕНИК 10 КЛАССА ШКОЛЫ №40:
«Конкретно я открыл для себя события второго ополчения, когда Дмитрий Пожарский пошёл освобождать Москву. Я открыл для себя то, что это было единство не только одного города или одного сословия. Это было единство всех людей, включая и из нашей области, и из других областей».
 
 
Тяжело шёл русский народ к победе. Выйти в финал викторины - тоже задача нелёгкая. Из 150 участников заочного этапа в финал попали лишь 36 знатоков истории. Ребятам помогали как собственные знания, так и поддержка наставников.

Викторина "Я - гражданин страны народного единства"АЛЕКСАНДР КИРИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "РОДИНА. ЧЕСТЬ. СЛАВА":
«Уровень ответов, он разный, он разный. Есть очень серьёзные ответы на вопросы. Очень серьёзные. Чувствуется, что человек готовился серьёзно. Некоторые, вы знаете, даже семьёй готовились. Мы это разрешаем, почему нет? Пожалуйста».
 
 
Викторина посвящена "Дню народного единства". События конца 16 - начала 17 веков сплотили русский народ. Участники викторины тоже должны уметь работать сообща. Если в первом туре каждый зависит лишь от себя, то во втором на кону - честь команды. Школьников ждёт выход на поле битвы умов - квест по истории.

АЛЕКСАНДР КИРИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "РОДИНА. ЧЕСТЬ. СЛАВА":
«Ведь какая задача? Это и образовательная, и воспитательная. Чтобы побольше человек узнало о таком замечательном празднике, о тех драматических, героических страницах истории нашей родины"».
 
 
Опыт прошлого - хороший урок для будущего. Сила в единстве, мужестве и знаниях. Это помнят участники викторины. В этот раз первенство трёх возрастных категориях одержали девочки: Ольга Суворова из Малмыжа, Анастасия Татарникова из Кикнура, Дарья Шибанова из Уней и Валерия Софронова из Кирова. Но на самом деле все ребята - уже победители.


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