Викторина "Я - гражданин страны народного единства"
Вчера, 14:52 | Просмотров: 127 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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- "Первый царь, избранный Земским собором?" и - "События правления Бориса Годунова?" На ответ участникам дают всего 15 секунд. В первом туре необходимо вспомнить ключевые моменты Смутного времени. Эпохи, в которую Россия пережила несколько войн и глубокий кризис. Серьёзная тема требует длительной подготовки. Изучение истории - путь постоянных открытий.
ИВАН ШАХМАТОВ, УЧЕНИК 10 КЛАССА ШКОЛЫ №40:
«Конкретно я открыл для себя события второго ополчения, когда Дмитрий Пожарский пошёл освобождать Москву. Я открыл для себя то, что это было единство не только одного города или одного сословия. Это было единство всех людей, включая и из нашей области, и из других областей».
АЛЕКСАНДР КИРИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "РОДИНА. ЧЕСТЬ. СЛАВА":
«Уровень ответов, он разный, он разный. Есть очень серьёзные ответы на вопросы. Очень серьёзные. Чувствуется, что человек готовился серьёзно. Некоторые, вы знаете, даже семьёй готовились. Мы это разрешаем, почему нет? Пожалуйста».
АЛЕКСАНДР КИРИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "РОДИНА. ЧЕСТЬ. СЛАВА":
«Ведь какая задача? Это и образовательная, и воспитательная. Чтобы побольше человек узнало о таком замечательном празднике, о тех драматических, героических страницах истории нашей родины"».
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