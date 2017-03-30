ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

03 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.0869
EURO: 67.6770
Погода в городе Кирове:
днём:  -1...+1°C
вечером:  -2...0°C
Добавить в избранное
Новости / Образование

Кировская область защитила проект в сфере образования

Вчера, 16:58 | Просмотров: 120 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Москве в Министерстве образования и науки России стартовала очная защита проектов субъектов РФ по передаче школ от органов местного самоуправления в государственную собственность.

Свои проекты защитили пять субъектов России, в том числе Кировская область. С докладом об опыте создания сети опорных государственных школ выступил заместитель Председателя Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Напомним, 29 сентября в Министерстве образования и науки РФ  обсуждалось включение субъектов РФ в пилотный проект по передаче школ от органов местного самоуправления в государственную собственность. Среди 33-х регионов Кировская область стала лидером по объёму выполненной работы.

Как подчеркнула заместитель Министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, для более продуктивной реализации проекта министерство предлагает не только участие в программе передачи школ, но и даёт возможность регионам презентовать свою модель и поучаствовать в конкурсном отборе.

- Мы предлагаем вам заявить о той модели, которая будет вами выбрана в вашем регионе, и оформить заявку, которую в дальнейшем рассмотрит конкурсная комиссия. В ноябре будут определены победители, которые получат финансовую поддержку на реализацию своей модели от Министерства образования и науки РФ, - отметила Татьяна Синюгина на семинаре 29 сентября.

На подачу заявок регионам был дан месяц. До 9 ноября все субъекты, реализующие программу, выступят с презентациями в Минобрнауки, а после 15 ноября будут объявлены победители.

Как отметил Дмитрий Курдюмов, у региона есть все шансы на победу. В 2010 году было создано 18 областных государственных школ, которые выступают в роли региональных ресурсных центров и оперативно переходят на федеральные государственные образовательные стандарты, а затем транслируют этот опыт на всю область.

В связи с этим Правительством региона было принято решение с 1 января 2018 года передать на областной уровень ещё 29 муниципальных школ. Таким образом, в каждом муниципальном районе области будет создана опорная школа.

- Вопросы финансирования, связанные с принятием школ на уровень субъекта, планируется решить с минимальной нагрузкой на областной бюджет, - подчеркнул Дмитрий Курдюмов на выступлении. - Опорные школы станут центрами по реализации образовательной политики в сфере общего образования. В них будут сконцентрированы научно-методические и материально-технические ресурсы.

Для решения кадрового вопроса на базе центров общего образования будет реализована программа «Мобильный учитель». В рамках этого проекта учителю, работающему сразу в нескольких школах, будет предоставлен автомобиль, что позволит решить проблему территориальной удалённости средних школ. В этих учебных заведениях будут активно внедряться новые технологии и механизмы обучения. В районах, где позволяет скорость интернета, для сельских школьников организуют дистанционное обучение.  

- Реализация проекта позволит создать условия обучения, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам, будет способствовать решению кадровой проблемы. И, что самое главное, даст возможность каждому ребёнку получить качественное образование вне зависимости от места проживания, - отметил Дмитрий Курдюмов.

На очной защите было решено, что делегация от тех субъектов ПФО, которые участвуют в программе, в середине ноября приедет в Киров для обмена опытом по передаче школ от органов местного самоуправления в государственную собственность, так как Кировская область по реализации проекта находится в числе лидеров.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове деньги дольщиков пошли не на строительство

17:29 02.11.2017


В Кирове деньги дольщиков пошли не на строительство

Кировская область защитила проект в сфере образования

16:58 02.11.2017


Кировская область защитила проект в сфере образования

В Кировской области выберут бизнес-омбудсмена

16:51 02.11.2017


В Кировской области выберут бизнес-омбудсмена

В Кирове в День народного единства пройдет ярмарка

16:46 02.11.2017


В Кирове в День народного единства пройдет ярмарка

В Орловском районе мать истязала 8-летнюю девочку

16:43 02.11.2017


В Орловском районе мать истязала 8-летнюю девочку

Жительницу Пасегово обманули в соцсети на 3 тысячи рублей

16:19 02.11.2017


Жительницу Пасегово обманули в соцсети на 3 тысячи рублей

Кировчан просят сообщать о «зелёной воде» из крана

16:12 02.11.2017


Кировчан просят сообщать о «зелёной воде» из крана

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове проходит международная конференция по вопросам эстетической медицины

10:10 03.11.2017


В Кирове проходит международная конференция по вопросам эстетической медицины

Концерт к юбилею музыканта и композитора Александра Иванова-Крамского

17:47 02.11.2017


Концерт к юбилею музыканта и композитора Александра Иванова-Крамского

В Кирове растет количество несанкционированных свалок

17:45 02.11.2017


В Кирове растет количество несанкционированных свалок

Кировские баскетболисты вышли в полуфинал Первенства России

14:58 02.11.2017


Кировские баскетболисты вышли в полуфинал Первенства России

Кировская студия "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюма

14:56 02.11.2017


Кировская студия "Матаня" стала лауреатом межрегионального конкурса национального костюма

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кировской области создадут 40 центров общего образования

30.03.2017


В Кировской области создадут 40 центров общего образования

Совещание по вопросам развития региональной образовательной системы с участием Министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова

18.08.2014


Совещание по вопросам развития региональной образовательной системы с участием Министра образования и науки РФ Дмитрия…

Восемь кировских школ включены в топ-500 лучших школ России.

12.10.2015


Восемь кировских школ включены в топ-500 лучших школ России.

В кировских школах создадут профильные педагогические классы

01.02.2017


В кировских школах создадут профильные педагогические классы

В школах Кировской области создают условия для инвалидов

20.07.2016


В школах Кировской области создают условия для инвалидов

Пресс-конференция замминистра образования и науки РФ Натальи Третьяк

20.08.2015


Пресс-конференция замминистра образования и науки РФ Натальи Третьяк

Популярные новости

На Кировскую область надвигается метель

30.10.2017


На Кировскую область надвигается метель

В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

26.10.2017


В Кирове появляются новые современные остановочные павильоны

Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

23.10.2017


Далеко не все скважины в Кировской области лицензированы

В Орловском районе мать истязала 8-летнюю девочку

02.11.2017


В Орловском районе мать истязала 8-летнюю девочку

В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

20.10.2017


В Мурыгино состоялся областной инклюзивный конкурс "Грани таланта"

Открытие Циолковских чтений в Кирове

23.10.2017


Открытие Циолковских чтений в Кирове

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх