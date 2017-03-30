Кировская область защитила проект в сфере образования

Поделиться новостью:

В Москве в Министерстве образования и науки России стартовала очная защита проектов субъектов РФ по передаче школ от органов местного самоуправления в государственную собственность.Свои проекты защитили пять субъектов России, в том числе Кировская область. С докладом об опыте создания сети опорных государственных школ выступил заместитель Председателя Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.Напомним, 29 сентября в Министерстве образования и науки РФ обсуждалось включение субъектов РФ в пилотный проект по передаче школ от органов местного самоуправления в государственную собственность. Среди 33-х регионов Кировская область стала лидером по объёму выполненной работы.Как подчеркнула заместитель Министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина, для более продуктивной реализации проекта министерство предлагает не только участие в программе передачи школ, но и даёт возможность регионам презентовать свою модель и поучаствовать в конкурсном отборе.- Мы предлагаем вам заявить о той модели, которая будет вами выбрана в вашем регионе, и оформить заявку, которую в дальнейшем рассмотрит конкурсная комиссия. В ноябре будут определены победители, которые получат финансовую поддержку на реализацию своей модели от Министерства образования и науки РФ, - отметила Татьяна Синюгина на семинаре 29 сентября.На подачу заявок регионам был дан месяц. До 9 ноября все субъекты, реализующие программу, выступят с презентациями в Минобрнауки, а после 15 ноября будут объявлены победители.Как отметил Дмитрий Курдюмов, у региона есть все шансы на победу. В 2010 году было создано 18 областных государственных школ, которые выступают в роли региональных ресурсных центров и оперативно переходят на федеральные государственные образовательные стандарты, а затем транслируют этот опыт на всю область.В связи с этим Правительством региона было принято решение с 1 января 2018 года передать на областной уровень ещё 29 муниципальных школ. Таким образом, в каждом муниципальном районе области будет создана опорная школа.- Вопросы финансирования, связанные с принятием школ на уровень субъекта, планируется решить с минимальной нагрузкой на областной бюджет, - подчеркнул Дмитрий Курдюмов на выступлении. - Опорные школы станут центрами по реализации образовательной политики в сфере общего образования. В них будут сконцентрированы научно-методические и материально-технические ресурсы.Для решения кадрового вопроса на базе центров общего образования будет реализована программа «Мобильный учитель». В рамках этого проекта учителю, работающему сразу в нескольких школах, будет предоставлен автомобиль, что позволит решить проблему территориальной удалённости средних школ. В этих учебных заведениях будут активно внедряться новые технологии и механизмы обучения. В районах, где позволяет скорость интернета, для сельских школьников организуют дистанционное обучение.- Реализация проекта позволит создать условия обучения, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам, будет способствовать решению кадровой проблемы. И, что самое главное, даст возможность каждому ребёнку получить качественное образование вне зависимости от места проживания, - отметил Дмитрий Курдюмов.На очной защите было решено, что делегация от тех субъектов ПФО, которые участвуют в программе, в середине ноября приедет в Киров для обмена опытом по передаче школ от органов местного самоуправления в государственную собственность, так как Кировская область по реализации проекта находится в числе лидеров.