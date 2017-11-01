Кировчане написали этнографический диктант

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- Много ли наугад отвечали? Было, потому что для меня сложно.

«С этнографическим диктантом я справился примерно за полчаса. Будем говорить откровенно, тест очень не простой. И, что уж греха таить, на некоторые вопросы отвечал наугад. Стало стыдно приду домой, буду подтягивать свои знания».

«Акция эта проходит второй год подряд. В этом году вопросы не только по всей нашей стране, но и включили вопросы регионального характера».

«Официально - итоги этнографического диктанта будут подведены 12-го декабря. Но уже сегодня, в качестве самоконтроля можно проверить свои ответы. Как выяснилось, я ответил правильно на 16ть вопросов из 30-ти. Это средний результат по кировской области в прошлом году. Т.е. 50 процентов».

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