Кировчане написали этнографический диктант
Сегодня, 15:14 | Просмотров: 73 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Тридцать непростых вопросов и всего сорок минут на то, что бы дать ответы. Этнографический диктант - это тест. Задания касаются истории, культуры и литературы народов, живущих на территории России.
- Много ли наугад отвечали? Было, потому что для меня сложно.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«С этнографическим диктантом я справился примерно за полчаса. Будем говорить откровенно, тест очень не простой. И, что уж греха таить, на некоторые вопросы отвечал наугад. Стало стыдно приду домой, буду подтягивать свои знания».
НАДЕЖДА НОСОВА, ЗАВ. КАФЕДРОЙ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Акция эта проходит второй год подряд. В этом году вопросы не только по всей нашей стране, но и включили вопросы регионального характера».
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Официально - итоги этнографического диктанта будут подведены 12-го декабря. Но уже сегодня, в качестве самоконтроля можно проверить свои ответы. Как выяснилось, я ответил правильно на 16ть вопросов из 30-ти. Это средний результат по кировской области в прошлом году. Т.е. 50 процентов».
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