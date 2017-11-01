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Новости / Образование

Кировчане написали этнографический диктант

Сегодня, 15:14 | Просмотров: 73 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировчане написали этнографический диктант. Эта образовательная акция прошла по всей России и была посвящена дню народного единства. Свои знания проверили и наши корреспонденты.

Тридцать непростых вопросов и всего сорок минут на то, что бы дать ответы. Этнографический диктант - это тест. Задания касаются истории, культуры и литературы народов, живущих на территории России.

- Много ли наугад отвечали? Было, потому что для меня сложно.
 
 
В институте развития образования диктант писали примерно 50-т человек. Большинство тестируемых педагоги кировских школ. Свои силы решили проверить и мы.

Кировчане написали этнографический диктантАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«С этнографическим диктантом я справился примерно за полчаса. Будем говорить откровенно, тест очень не простой. И, что уж греха таить, на некоторые вопросы отвечал наугад. Стало стыдно приду домой, буду подтягивать свои знания».
 
 
Этнографический диктант предлагает вспомнить стихи Расула Гамзатова, историю сибирской земли и Кавказских народов, русское народное творчество и многое другое.

Кировчане написали этнографический диктантНАДЕЖДА НОСОВА, ЗАВ. КАФЕДРОЙ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Акция эта проходит второй год подряд. В этом году вопросы не только по всей нашей стране, но и включили вопросы регионального характера».
 
 
Таким образом, что бы сдать диктант на отлично, необходимо еще и краеведение знать. Для решения теста участникам даются выдано два бланка. Один - чистовик, другой, для того, что после окончания проверить свои знания.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Официально - итоги этнографического диктанта будут подведены 12-го декабря. Но уже сегодня, в качестве самоконтроля можно проверить свои ответы. Как выяснилось, я ответил правильно на 16ть вопросов из 30-ти. Это средний результат по кировской области в прошлом году. Т.е. 50 процентов».
 
 
Отметим, этнографический диктант по традиции приурочен к 4-му ноября - дню народного единства.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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