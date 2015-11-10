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Новости / Образование

Команда Кировской области стала победителем окружного финала игры «Ума Палата»

Сегодня, 17:39 | Просмотров: 62 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
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Команда Кировской области стала победителем окружного финала игры «Ума Палата». Церемония закрытия состоялась накануне в Йошкар-Оле.

Для участия в окружном финале в Республике Марий Эл собрались команды из 14 регионов округа, ставшие победителями региональных этапов. Честь Кировской области защищала команда «Сириус» из детского дома села Великорецкого. Соревнования проходили в три этапа по принципу популярных телепередач «Что? Где? Когда?» и «Своя игра». В финале играли капитаны команд. Ребята отвечали на вопросы из разных областей знаний, и на размышления им отводилась лишь одна минута. В результате упорной борьбы третье место заняла команда Мордовии, второе место - команда Татарстана и первое место у кировчан. Каждый участник получил ценный подарок, а команды-победители - дополнительные призы. Напомним, игра «Ума Палата» - часть масштабного окружного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», который проходит при поддержке полпреда президента в ПФО Михаила Бабича.


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