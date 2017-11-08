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Новости / Образование

Жители Нолинска просят построить в городе вторую школу

Сегодня, 14:56 | Просмотров: 93 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Жители Нолинска настаивают на строительстве второй школы. Существующая не справляется с нагрузкой, а количество учеников год от года увеличивается.

С проблемой руководство города и района столкнулось уже давно, в проекте развития демографический бум учитывался. Была построена новая школа вместо двух, располагавшихся в ветхих зданиях. Однако и ее недостаточно, чтобы разместить всех детей города.

Жители Нолинска просят построить в городе вторую школуЛИДИЯ ПАТРУШЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ РОДИТЕЛЕЙ:
«Детям негде заниматься, нет дополнительных занятий, не проводится внеклассная работа, олимпиады проводятся в счет уроков, потому что мест для проведения работы нет».
 
 
В этом году в Нолинскую школу первого сентября пришло больше тысячи двухсот детей. При этом, само здание согласно проектной документации рассчитано на 450 мест. Работать приходится в две смены.

Жители Нолинска просят построить в городе вторую школуЕЛЕНА ПЕРМИНОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Г. НОЛИНСКА:
«Все подсобные кабинеты, которые были здесь запланированы по проекту как игровые комнаты, учительские. Мы их все вынуждены были под кабинеты учебные переоборудовать, полностью создать такие же условия ка и в обычных учебных кабинетах. Поэтому сейчас вот в этом здании мы обучаем в первую смену 639 учеников, и во вторую смену более 300».
 
 
Старшеклассники и вовсе занимаются в другом здании. Спортзал вынесен в отдельно стоящий Физкультурно-оздоровительный комплекс. Учителям приходится не просто работать в две смены, но еще и успевать на переменах, перемещаться из разных зданий. Усугубляет проблему и нехватка учителей.

Жители Нолинска просят построить в городе вторую школуНИНА ВОРСИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:
«Нагрузка у нас конечно. Достаточная нагрузка. Высокая. Так как не всех специалистов хватает. Поэтому приходится нагружать. Ну, по желанию, конечно».

Администрацией района уже давно разработан проект строительства дополнительного здания школы. Вероятнее всего, это будет такая же постройка вместимостью до пятисот мест, но и такая школа решит множество проблем. Однако, проекта для строительства, конечно, мало. Необходимо финансирование, и достаточных средств в районе просто нет.

Жители Нолинска просят построить в городе вторую школуГАЛИНА ПИРОГОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОЛИНСКОГО РАЙОНА:
«В настоящее время, выделен земельный участок под строительство школы, определен проект, в соответствии с которым будет строиться здание школы, и на момент выделения финансирования этот проект будет привязан к местности и таким образом муниципалитет готов к строительству школы».

Теперь, детям, родителям и учителям Нолинска остается только ждать, когда в графе расходов при планировании областного бюджета появится строительство долгожданной школы.


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