В Кировской области подготовят концепцию «Уроков террологии».
Сегодня, 12:46 | Просмотров: 105 | Версия для печати
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В министерстве образования поддержали инициативу рабочей группы по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству с Волго-Вятским институтом (филиалом) университета имени О. Е. Кутафина по разработке программы "Уроков террологии".
В последние годы в России наблюдался существенный рост числа преступлений экстремистской направленности и была разработана «Концепция противодействия терроризму в РФ». Одно из ее направлений - информационная работа, разъяснение сущности терроризма и важности противодействия экстремистским проявлениям.
Кировские правоведы планируют организовать целенаправленную подготовку преподавателей учебных заведений для систематической работы с учащимися.
В Программу подготовки преподавателей "уроков террологии" войдут вопросы из курса «Криминологии», «Уголовного права», «Уголовно-процессуального права» и «Уголовно-исполнительного права».
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