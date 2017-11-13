Встреча выпускников медиков с главврачами больниц

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«Предположительно это будет центр травматологии и нейрохирургии. Хочу быть хирургом. Я думаю, что наша медицина, вообще, поднимется, так как у нас новый губернатор и новые порядки, новые главврачи».

«Где начинать работу, как не в районе? Это самая благодатная почва для получения опыта. У меня надежда получить врача общей практики, педиатра, анестезиолога и, возможно, ещё офтальмолога».

«Я понимаю, что 6 курс пролетит быстро, но постарайтесь аккумулировать свои знания. Главное, чтобы вы марку этого вуза держали высоко и могли оказывать качественную медицинскую помощь нашему населению».

Где работать после окончания вуза? Кем стать: терапевтом или узким специалистом? В Кировском медицинском университете студенты шестого курса определяли свою дальнейшую судьбу.В аудитории собрались те, кто прошел очень сложный и ответственный путь обучения профессии врача почти полностью. Многие уже знают, где и кем хотят работать, но есть и те, кто еще выбирает. Цель сегодняшней встречи помочь им принять верное решение.На встречу приехали и руководители центральных районных больниц. После заседания в аудитории они будут приглашать студентов на работу к себе.Районные больницы в последнее время стали получать большее финансирование, зарплаты врачей выросли, появилось новое высокотехнологичное медицинское оборудование. К ребятам обратился и Дмитрий Курдюмов, который сам когда-то окончил этот университет и работал главным врачом в центре травматологии, нейрохирургии и ортопедии. Его личный опыт и его выбор, а он остался работать в Кирове, - наглядный пример того, как однажды принятое правильное решение может определить дальнейший вектор жизни человека.На самом деле у студентов еще есть время определиться. До 30 марта нужно выбрать медицинскую организацию, где они продолжат работу и практику.Условия работы в городских поликлиниках тоже меняются буквально на глазах, в светлых, недавно отремонтированных помещениях, где внедрены принципы бережливой медицины, приятно и находиться, и работать.