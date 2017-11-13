Встреча выпускников медиков с главврачами больниц
Вчера, 14:57 | Просмотров: 190 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
В аудитории собрались те, кто прошел очень сложный и ответственный путь обучения профессии врача почти полностью. Многие уже знают, где и кем хотят работать, но есть и те, кто еще выбирает. Цель сегодняшней встречи помочь им принять верное решение.
- У нас дальнейшее распределение будет по желанию. Допустим, я захочу быть акушером-гинекологом, пойду в гинекологию. Но я не определилась.
СТЕПАН ОВЕЧКИН, СТУДЕНТ 6 КУРСА КИРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
«Я планирую уехать к себе на родину, в пгт Уни и работать там врачом-рентгенологом».
АЛЬБЕРТ КУЛАМЕТОВ, СТУДЕНТ 6 КУРСА КИРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
«Предположительно это будет центр травматологии и нейрохирургии. Хочу быть хирургом. Я думаю, что наша медицина, вообще, поднимется, так как у нас новый губернатор и новые порядки, новые главврачи».
ВАЛЕНТИНА ЧОРНС, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПИЖАНСКОЙ ЦРБ:
«Где начинать работу, как не в районе? Это самая благодатная почва для получения опыта. У меня надежда получить врача общей практики, педиатра, анестезиолога и, возможно, ещё офтальмолога».
АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я понимаю, что 6 курс пролетит быстро, но постарайтесь аккумулировать свои знания. Главное, чтобы вы марку этого вуза держали высоко и могли оказывать качественную медицинскую помощь нашему населению».
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы, безусловно, нуждаемся в каждом из вас. Наша задача - создать комфортные условия, чтобы вы чувствовали поддержку и плечо старших товарищей. Ответственных и правильных решений вам!».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!