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Новости / Образование

Встреча выпускников медиков с главврачами больниц

Вчера, 14:57 | Просмотров: 190 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Где работать после окончания вуза? Кем стать: терапевтом или узким специалистом? В Кировском медицинском университете студенты шестого курса определяли свою дальнейшую судьбу.

В аудитории собрались те, кто прошел очень сложный и ответственный путь обучения профессии врача почти полностью. Многие уже знают, где и кем хотят работать, но есть и те, кто еще выбирает. Цель сегодняшней встречи помочь им принять верное решение.

- У нас дальнейшее распределение будет по желанию. Допустим, я захочу быть акушером-гинекологом, пойду в гинекологию. Но я не определилась.

Встреча выпускников медиков с главврачами больницСТЕПАН ОВЕЧКИН, СТУДЕНТ 6 КУРСА КИРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
«Я планирую уехать к себе на родину, в пгт Уни и работать там врачом-рентгенологом».

Встреча выпускников медиков с главврачами больницАЛЬБЕРТ КУЛАМЕТОВ, СТУДЕНТ 6 КУРСА КИРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
«Предположительно это будет центр травматологии и нейрохирургии. Хочу быть хирургом. Я думаю, что наша медицина, вообще, поднимется, так как у нас новый губернатор и новые порядки, новые главврачи».
 
 
На встречу приехали и руководители центральных районных больниц. После заседания в аудитории они будут приглашать студентов на работу к себе.

Встреча выпускников медиков с главврачами больницВАЛЕНТИНА ЧОРНС, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПИЖАНСКОЙ ЦРБ:
«Где начинать работу, как не в районе? Это самая благодатная почва для получения опыта. У меня надежда получить врача общей практики, педиатра, анестезиолога и, возможно, ещё офтальмолога».
 
 
Районные больницы в последнее время стали получать большее финансирование, зарплаты врачей выросли, появилось новое высокотехнологичное медицинское оборудование. К ребятам обратился и Дмитрий Курдюмов, который сам когда-то окончил этот университет и работал главным врачом в центре травматологии, нейрохирургии и ортопедии. Его личный опыт и его выбор, а он остался работать в Кирове, - наглядный пример того, как однажды принятое правильное решение может определить дальнейший вектор жизни человека.
 
 
На самом деле у студентов еще есть время определиться. До 30 марта нужно выбрать медицинскую организацию, где они продолжат работу и практику.

Встреча выпускников медиков с главврачами больницАНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я понимаю, что 6 курс пролетит быстро, но постарайтесь аккумулировать свои знания. Главное, чтобы вы марку этого вуза держали высоко и могли оказывать качественную медицинскую помощь нашему населению».
 
 
Условия работы в городских поликлиниках тоже меняются буквально на глазах, в светлых, недавно отремонтированных помещениях, где внедрены принципы бережливой медицины, приятно и находиться, и работать.

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы, безусловно, нуждаемся в каждом из вас. Наша задача - создать комфортные условия, чтобы вы чувствовали поддержку и плечо старших товарищей. Ответственных и правильных решений вам!».


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