В Кирове прошел "Брейн-ринг" на тему космоса среди студентов колледжей и техникумов
Сегодня, 15:15 | Просмотров: 100 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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- На обдумывание каждого вопроса вам дается ровно 30 секунд. За каждый верный ответ вы получаете 100 баллов. Если вы отвечаете на вопрос другой команды, то 50.
Никаких заготовок не принимается: до игры участникам была известна только тема. Подготовиться ко всему невозможно, но основные вопросы участниками изучены.
В течение двух дней 12 команд будут соревноваться друг с другом. В финале встретятся 4 сильнейшие группы. Вопросы, на которые предстоит ответить студентам, составлены на тему космоса и фантастики.
ЕКАТЕРИНА ЧУРАКОВА, ОРГАНИЗАТОР ИГРЫ "БРЕЙН-РИНГ":
«Вопросы для 1,2 и 3 туров, которые у нас сегодня будут, выбирались и создавались членами совета средне-специальных учебных заведений города Кирова, то есть нами, такими же студентами колледжей и техникумов».
4 команды, которые выходят в финал, автоматически считаются победителями. Места будут распределены по итогам подсчета правильных ответов. Поход в боулинг, кино или сладкий приз: у команд есть возможность побороться за лучший приз.
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