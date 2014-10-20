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Новости / Образование

В Кирове прошел "Брейн-ринг" на тему космоса среди студентов колледжей и техникумов

Сегодня, 15:15 | Просмотров: 100 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Развить логическое мышление, почувствовать соревновательный дух и просто отвлечься от учебы - все это можно было сделать на ежегодной игре "Брейн-ринг". 30 студентов колледжей и техникумов встретились доказать, что лучше всех знают космос.

- На обдумывание каждого вопроса вам дается ровно 30 секунд. За каждый верный ответ вы получаете 100 баллов. Если вы отвечаете на вопрос другой команды, то 50.

Никаких заготовок не принимается: до игры участникам была известна только тема. Подготовиться ко всему невозможно, но основные вопросы участниками изучены.
В течение двух дней 12 команд будут соревноваться друг с другом. В финале встретятся 4 сильнейшие группы. Вопросы, на которые предстоит ответить студентам, составлены на тему космоса и фантастики.

В Кирове прошел "Брейн-ринг" на тему космоса среди студентов колледжей и техникумовЕКАТЕРИНА ЧУРАКОВА, ОРГАНИЗАТОР ИГРЫ "БРЕЙН-РИНГ":
«Вопросы для 1,2 и 3 туров, которые у нас сегодня будут, выбирались и создавались членами совета средне-специальных учебных заведений города Кирова, то есть нами, такими же студентами колледжей и техникумов».

4 команды, которые выходят в финал, автоматически считаются победителями. Места будут распределены по итогам подсчета правильных ответов. Поход в боулинг, кино или сладкий приз: у команд есть возможность побороться за лучший приз.


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