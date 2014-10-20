В Кирове прошел "Брейн-ринг" на тему космоса среди студентов колледжей и техникумов

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Развить логическое мышление, почувствовать соревновательный дух и просто отвлечься от учебы - все это можно было сделать на ежегодной игре "Брейн-ринг". 30 студентов колледжей и техникумов встретились доказать, что лучше всех знают космос.Никаких заготовок не принимается: до игры участникам была известна только тема. Подготовиться ко всему невозможно, но основные вопросы участниками изучены.В течение двух дней 12 команд будут соревноваться друг с другом. В финале встретятся 4 сильнейшие группы. Вопросы, на которые предстоит ответить студентам, составлены на тему космоса и фантастики.4 команды, которые выходят в финал, автоматически считаются победителями. Места будут распределены по итогам подсчета правильных ответов. Поход в боулинг, кино или сладкий приз: у команд есть возможность побороться за лучший приз.