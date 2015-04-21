В Кирове открылся конгресс юных ученых "Шаг в будущее"
Вчера, 17:46 | Просмотров: 155 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Вакуумная базука, причины появления агрессии, интерактивное обучающее приложение для электриков - выставка молодых исследоватевателей собрала оригинальные темы научных работ. Григорий Свечников из Республики Башкортостан привез в наш город 3-дэ принтер. Устройство уже работает, но разработчик не планирует останавливаться на достигнутом.
ГРИГОРИЙ СВЕЧНИКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЯ "ШАГ В БУДУЩЕЕ" (БАШКОРТОСТАН):
«Хочу внедрить печать металлом. Эти технологии уже существуют, на самом деле, но в масштабах завода. Я хочу, чтобы у каждого домашнего пользователя был такой принтер, чтобы он купил его, поставил и смог напечатать какую-то деталь из металла. Думаю, это было бы очень здорово».
Ученица 11 класса Вятской гуманитарной гимназии представляет на соревновании Кировскую область. Телескоп на основе отверстия и линзы позволяет рассмотреть отдаленные объекты в четком изображении.
ДАРЬЯ ПАСЫНКОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ "ШАГ В БУДУЩЕЕ" (Г. КИРОВ):
«Я узнала, что даже с помощью пальцев можно сконструировать небольшое отверстие, и мы увидим мир четче. Это как по принципу просто прищуривания глаз. И я решила исследовать это явление и усилить его благодаря добавлению в него линзы».
В выставке принимают участие 60 работ из 11 регионов Приволжского федерального округа. Каждую будут оценивать эксперты по таким критериям как ораторское искусство, владение материалом. Важен также и опытный образец.
ВИТАЛИЙ ЛИХАНОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ "ШАГ В БУДУЩЕЕ" ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень много наград и дипломов 1,2,3 степени, а также специальное приглашение для участия в международных конференциях: и в Лондоне, и в Германии. Кроме того, в марте месяце победители будут приглашены в Москву на финал наших соревнований, где будут также достойно представлять работы и на более высоком уровне».
ГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В наш прагматичный век у вас есть шанс быть замеченным и по возможности, при поступлении в высшее учебное заведение получить какие-то преференции. Но для этого нужно лично ваше упорство, труд, знания, сила воли».
Итоги конкурса будут подведены в пятницу, а до этого времени молодым исследователям предстоит непростая задача: проявить свои ораторские способности и представить свою работу на высоком уровне.
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