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В Кирове открылся конгресс юных ученых "Шаг в будущее". В наш город приехали молодые исследователи из всех регионов Приволжья. Какие разработки привезли школьники?Вакуумная базука, причины появления агрессии, интерактивное обучающее приложение для электриков - выставка молодых исследоватевателей собрала оригинальные темы научных работ. Григорий Свечников из Республики Башкортостан привез в наш город 3-дэ принтер. Устройство уже работает, но разработчик не планирует останавливаться на достигнутом.Ученица 11 класса Вятской гуманитарной гимназии представляет на соревновании Кировскую область. Телескоп на основе отверстия и линзы позволяет рассмотреть отдаленные объекты в четком изображении.В выставке принимают участие 60 работ из 11 регионов Приволжского федерального округа. Каждую будут оценивать эксперты по таким критериям как ораторское искусство, владение материалом. Важен также и опытный образец.Итоги конкурса будут подведены в пятницу, а до этого времени молодым исследователям предстоит непростая задача: проявить свои ораторские способности и представить свою работу на высоком уровне.