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Новости / Образование

В Центре технического творчества прошёл конкурс "Информашка"

Сегодня, 12:18 | Просмотров: 79 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Будущее за технологиями. Дети со всей области показали знание компьютера. Конкурс "Информашка" прошёл в Центре технического творчества.

Участники конкурса уверены: компьютер - не только игрушка. Нужно знать тонкости работы с ним. Поэтому при подготовке ребята многое изучили.

В Центре технического творчества прошёл конкурс "Информашка"ДАРЬЯ ЛОПАТИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Мы на компьютере занимались, искали в Интернете. Нам давали читать что-то».
 
 
 
В Центре технического творчества прошёл конкурс "Информашка"ГЕОРГИЙ ХАРЧЕНКО, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Есть материнская плата, карта памяти, видеокарта и блок питания».
 
 
 
В Центре технического творчества прошёл конкурс "Информашка"ДАРЬЯ ХУДЯЕВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Я работаю на компьютере и дома у меня. В Интернете сижу. Мне было очень интересно».
 
 
Цель соревнований - развить интерес к информатике. Здесь школьники с третьего по пятый класс. Участники - из Кирова и районов области. Детям предстоит работать в командах. И испытания - самые разные.

В Центре технического творчества прошёл конкурс "Информашка"ЕКАТЕРИНА ИГУМНОВА, СТАРШИЙ МЕТОДИСТ ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА:
«Задания будут и по работе с компьютером, и безмашинный вариант. То есть задания на смекалку, на знание теории по информатике, задания в текстовом редакторе, в графическом редакторе. Ну и самое интересное для детей - это прохождение компьютерной логической игры».
 
 
Знания и творческий подход - то, что необходимо ребятам. Каждый из них волнуется перед конкурсом. Но ожидания самые оптимистичные.

ДАРЬЯ ХУДЯЕВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Победы, и постараюсь показать выиграть и показать свои знания и умения».

ГЕОРГИЙ ХАРЧЕНКО, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Я думаю, что я смогу победить».
 
 
В этом году "Информашка" проходит в четвёртый раз. Подход к работе и уровень знаний всегда разный. Во многом это зависит от интересов детей. Победитель определяется суммой баллов за все задания. Призы и дипломы - награда для лучших команд.


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