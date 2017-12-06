В Центре технического творчества прошёл конкурс "Информашка"

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«Я работаю на компьютере и дома у меня. В Интернете сижу. Мне было очень интересно».

«Задания будут и по работе с компьютером, и безмашинный вариант. То есть задания на смекалку, на знание теории по информатике, задания в текстовом редакторе, в графическом редакторе. Ну и самое интересное для детей - это прохождение компьютерной логической игры».

«Я думаю, что я смогу победить».

Будущее за технологиями. Дети со всей области показали знание компьютера. Конкурс "Информашка" прошёл в Центре технического творчества.Участники конкурса уверены: компьютер - не только игрушка. Нужно знать тонкости работы с ним. Поэтому при подготовке ребята многое изучили.Цель соревнований - развить интерес к информатике. Здесь школьники с третьего по пятый класс. Участники - из Кирова и районов области. Детям предстоит работать в командах. И испытания - самые разные.Знания и творческий подход - то, что необходимо ребятам. Каждый из них волнуется перед конкурсом. Но ожидания самые оптимистичные.В этом году "Информашка" проходит в четвёртый раз. Подход к работе и уровень знаний всегда разный. Во многом это зависит от интересов детей. Победитель определяется суммой баллов за все задания. Призы и дипломы - награда для лучших команд.