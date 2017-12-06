В Центре технического творчества прошёл конкурс "Информашка"
Сегодня, 12:18 | Просмотров: 79 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Участники конкурса уверены: компьютер - не только игрушка. Нужно знать тонкости работы с ним. Поэтому при подготовке ребята многое изучили.
ДАРЬЯ ЛОПАТИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Мы на компьютере занимались, искали в Интернете. Нам давали читать что-то».
«Есть материнская плата, карта памяти, видеокарта и блок питания».
«Я работаю на компьютере и дома у меня. В Интернете сижу. Мне было очень интересно».
ЕКАТЕРИНА ИГУМНОВА, СТАРШИЙ МЕТОДИСТ ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА:
«Задания будут и по работе с компьютером, и безмашинный вариант. То есть задания на смекалку, на знание теории по информатике, задания в текстовом редакторе, в графическом редакторе. Ну и самое интересное для детей - это прохождение компьютерной логической игры».
ДАРЬЯ ХУДЯЕВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Победы, и постараюсь показать выиграть и показать свои знания и умения».
ГЕОРГИЙ ХАРЧЕНКО, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Я думаю, что я смогу победить».
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