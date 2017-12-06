Подготовка кадров для лесной отрасли и экологических специальностей

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"Актуальные проблемы экологии и природопользования в современных условиях" обсудили на международной конференции в сельхозакадемии. Студенты делились своими наработками.Значимость экологии в современном обществе растет практически ежедневно. И специалисты с экологическим образованием крайне необходимы.Помимо учебного и исследовательского направления при обучении и воспитании экологически ответственных граждан используются и практические формы работы. Так, некоторые студенты сельхоз академии проходят практику в министерстве охраны окружающей среды Кировской области и уже сейчас хотят работать в природоохранных органах.Нурия Ахатова учится на 4-ом курсе биологического факультета. Сегодня она принимает участие в Международной конференции экологов с результатами исследования редкого растения - ландыша майского.Конференция организована в рамках Года экологии в России и посвящена 10-летию кафедры экологии Вятской государственной сельскохозяйственной академии.Правительство Кировской области тесно взаимодействует и с другими вузами города по вопросу формирования высококвалифицированных специалистов.Целенаправленная работа Правительства по подготовке квалифицированных кадров для лесной отрасли и экологических специальностей связана с большим спросом на рынке труда специалистов данных профилей.