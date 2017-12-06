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Новости / Образование

Подготовка кадров для лесной отрасли и экологических специальностей

Сегодня, 15:27 | Просмотров: 106 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Актуальные проблемы экологии и природопользования в современных условиях" обсудили на международной конференции в сельхозакадемии. Студенты делились своими наработками.

Подготовка кадров для лесной отрасли и экологических специальностейАНАСТАСИЯ КЕТЬКО, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Вот, уже на протяжении 10 лет кафедра экологии Вятской сельхозакадемии ведет подготовку кадров в области охотничьего и сельского хозяйства с экологическим уклоном».

Значимость экологии в современном обществе растет практически ежедневно. И специалисты с экологическим образованием крайне необходимы.

Подготовка кадров для лесной отрасли и экологических специальностейДМИТРИЙ АНИСИМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для нас очень важно, что в городе есть вуз, где готовят экологов различного направления. В будущем они находят свое применение в различных отраслях: госуправлении, сельхозпредприятиях, общественных организациях».

Помимо учебного и исследовательского направления при обучении и воспитании экологически ответственных граждан используются и практические формы работы. Так, некоторые студенты сельхоз академии проходят практику в министерстве охраны окружающей среды Кировской области и уже сейчас хотят работать в природоохранных органах.

Подготовка кадров для лесной отрасли и экологических специальностейЮЛИЯ ФЕДЕНЕВА, СТУДЕНТКА ВЯТГСХА:
«По окончанию вуза я бы хотела работать в каком-нибудь министерстве».
 
 
 
Подготовка кадров для лесной отрасли и экологических специальностейНУРИЯ АХАТОВА, СТУДЕНТКА ВЯТГСХА:
«Я заканчиваю в этом году ВятГСХА, дальше хотела бы работать в министерстве экологии».

Нурия Ахатова учится на 4-ом курсе биологического факультета. Сегодня она принимает участие в Международной конференции экологов с результатами исследования редкого растения - ландыша майского.

НУРИЯ АХАТОВА, СТУДЕНТКА ВЯТГСХА:
«Ландыш майский в Кировской области был распространен только в северо-восточной части, сейчас он продвинулся дальше».

Конференция организована в рамках Года экологии в России и посвящена 10-летию кафедры экологии Вятской государственной сельскохозяйственной академии.

Подготовка кадров для лесной отрасли и экологических специальностейЛЮДМИЛА ШИХОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ЭКОЛОГИИ И ЗООЛОГИИ ВЯТГСХА:
«Основные направления конференции - сохранение биоразнообразия, изучение экосистем, влияние хозяйственной деятельности человека на экосистемы и методы обучения студентов».

Правительство Кировской области тесно взаимодействует и с другими вузами города по вопросу формирования высококвалифицированных специалистов.

Подготовка кадров для лесной отрасли и экологических специальностейСЕРГЕЙ САЛИН, МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При ВятГУ открывается новая специальность - лесное дело. Наши образовательные учреждения будут готовить специалистов для лесного хозяйства области. Мы надеемся, что они будут высококвалифицированные работники и вольются в наши ряды».

Целенаправленная работа Правительства по подготовке квалифицированных кадров для лесной отрасли и экологических специальностей связана с большим спросом на рынке труда специалистов данных профилей.


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