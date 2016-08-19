В Лицее Кирово-Чепецка состоялись окружные экологические чтения
Сегодня, 14:47 | Просмотров: 112 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В таком формате экологические чтения проходили впервые. Они подводили итог работы образовательных учреждений в Год экологии. И в каждом из них преподавателями с детьми постарались максимально раскрыть тему защиты окружающей среды.
АЛЕКСЕЙ СЕМЕЙШЕВ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК":
«Экология это такой бесконечный вопрос, о котором нужно заботиться, думать. И не только в масштабах нашей планеты. В масштабах своей семьи, сада, школы, города и т.д. Я надеюсь, что те знания, те мероприятия, которые были проведены в системе образования, они послужили хорошим уроком для наших детей в будущем».
ВАЛЕНТИН КОЩЕЕВ, УЧЕНИК ЛИЦЕЯ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Мы ездили в Медведский бор, изучали лес, озеро. Еще мы занимались переработкой пластиковых бутылок. Мы давали им вторую жизнь. Мы делали из них что-то полезное».
НАСТЯ КАЗЕНИНА, УЧЕНИЦА 7-Й ШКОЛЫ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК:
«Хотя бы не загрязнять живую природу. Потому что, мы убирали мусор за теми, кто его выбрасывал куда попало. Мест таких было много и там было много мусора».
ЕКАТЕРИНА КИСЕЛЕВА, УЧАСТНИЦА ЧТЕНИЙ (ПГТ.ФАЛЕНКИ):
«В современном мире деятельность человека часто угрожает жизни других организмов. Поэтому, мне стало интересно, что можно сделать для того, чтобы уберечь их».
ГАЛИНА ЗЕМЛЮКОВА, ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК:
«Я думаю, внимание к вопросам экологии мы привлекли. Активизировали работу, донесли до населения, что защищать землю нужно. Это актуально для нашего города, микрорайона. Когда говорим мы об этом, это все равно откладывается у детей и у родителей. Действительно пора пришла защищать землю».
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