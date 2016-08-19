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Новости / Образование

В Лицее Кирово-Чепецка состоялись окружные экологические чтения

Сегодня, 14:47 | Просмотров: 112 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Лицее Кирово-Чепецка состоялись окружные экологические чтения «Тебе и мне нужна Земля». В них участвовали не только ученики школ города, но и ребята из районов области.

В таком формате экологические чтения проходили впервые. Они подводили итог работы образовательных учреждений в Год экологии. И в каждом из них преподавателями с детьми постарались максимально раскрыть тему защиты окружающей среды.

В Лицее Кирово-Чепецка состоялись окружные экологические чтенияАЛЕКСЕЙ СЕМЕЙШЕВ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК":
«Экология это такой бесконечный вопрос, о котором нужно заботиться, думать. И не только в масштабах нашей планеты. В масштабах своей семьи, сада, школы, города и т.д. Я надеюсь, что те знания, те мероприятия, которые были проведены в системе образования, они послужили хорошим уроком для наших детей в будущем».
 
 
В лицее Кирово-Чепецка в этом году вопросы экологии вышли на первый план. Была открыта специальная лаборатория. Закуплено оборудование, позволившее ученикам делать учебные проекты и проводить различные исследования. Более 20 ребят вошли в состав экологического отряда, в котором они узнали много нового о природе и мерах по ее защите.

В Лицее Кирово-Чепецка состоялись окружные экологические чтенияВАЛЕНТИН КОЩЕЕВ, УЧЕНИК ЛИЦЕЯ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Мы ездили в Медведский бор, изучали лес, озеро. Еще мы занимались переработкой пластиковых бутылок. Мы давали им вторую жизнь. Мы делали из них что-то полезное».
 
 
Как выяснилось, в Кирово-Чепецке Год Экологии объединил все школы города. Благодаря усилиям учащихся, в них не только преобразились внутришкольные территории. Ребята активно участвовали и в мероприятиях по очистке парков и береговых зон. Такие экологические десанты навели школьников на мысль об актуальности проблемы по охране окружающей среды.

В Лицее Кирово-Чепецка состоялись окружные экологические чтенияНАСТЯ КАЗЕНИНА, УЧЕНИЦА 7-Й ШКОЛЫ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК:
«Хотя бы не загрязнять живую природу. Потому что, мы убирали мусор за теми, кто его выбрасывал куда попало. Мест таких было много и там было много мусора».
 
 
Программа чтений включала в себя пленарное совещание и работу ученических и педагогических секций. В основу доклада Кати Киселевой из Фаленок легли наблюдения, записи и поиск нужной информации. Девочка рассказала о выращивании бабочки-крапивницы из гусеницы в домашних условиях. По ее словам, она и в будущем будет писать работы по экологической тематике.

В Лицее Кирово-Чепецка состоялись окружные экологические чтенияЕКАТЕРИНА КИСЕЛЕВА, УЧАСТНИЦА ЧТЕНИЙ (ПГТ.ФАЛЕНКИ):
«В современном мире деятельность человека часто угрожает жизни других организмов. Поэтому, мне стало интересно, что можно сделать для того, чтобы уберечь их».
 
 
В рамках чтений был организован конкурс поделок «Это не мусор, а материал для творчества». Он, а также широкая тематика докладов, показали, что Год Экологии в нашей области достиг своих главных целей.

В Лицее Кирово-Чепецка состоялись окружные экологические чтенияГАЛИНА ЗЕМЛЮКОВА, ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК:
«Я думаю, внимание к вопросам экологии мы привлекли. Активизировали работу, донесли до населения, что защищать землю нужно. Это актуально для нашего города, микрорайона. Когда говорим мы об этом, это все равно откладывается у детей и у родителей. Действительно пора пришла защищать землю».


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