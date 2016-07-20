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Новости / Образование

ВятГУ открыл Ресурсный учебный центр для инвалидов

Сегодня, 10:28 | Просмотров: 132 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Вятский государственный университет открыл Ресурсный учебный центр по обучению людей с ограниченными возможностями. Сегодня в центре показали уникальное оборудование, которое поможет инвалидам получить высшее образование.
 
 
Это тифлофлешплеер - аппарат, который озвучивает, то, что записано на флеш-карту. Для слабовидящего или слепого студента - вещь незаменимая. Похожая функция и у читающей машины. Она может озвучить любую загруженную в нее информацию.

ВятГУ открыл Ресурсный учебный центр для инвалидовНАДЕЖДА ЛАПТЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ РУМЦ ВЯТГУ:
«У нее в память загружена художественная литература, можно загрузить учебники и студент может читать».
 
 
А еще в распоряжении студентов, инвалидов по зрению, специальное программное обеспечение, позволяющее настроить цвет и размер текста и символов. Есть в ресурсном центре и машина для печати тактильной графики - слабовидящий студент может любому изображению придать 3D объем и увидеть его с помощью прикосновения.

ВятГУ открыл Ресурсный учебный центр для инвалидовСВЕТЛАНА БАШМАКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ВЯТГУ:
«Имеющиеся у людей ограничения здоровья не позволяют им в обычном режиме получить информацию. Поэтому для них нужны специальные технические средства».
 
 
Отдельная зона в ресурсном центре оборудована для слабослышащих людей. Индукционная система позволяет передавать информацию с электронного носителя на слуховой аппарат инвалида. Особое внимание - коммуникации человека с человеком.

НАДЕЖДА ЛАПТЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ РУМЦ ВЯТГУ:
«Данную технику мы можем использовать на семинарах, устраивая общение между людьми с нормальным слухом, причем девочка у нас может разговаривать с планшетом».
- Расскажи, что ты там делал.
 
 
Подобные технологии значительно облегчают учебу студенту-инвалиду и делают высшее образование более доступным. Например, студент в инвалидном кресле вполне может освоить программу инженерных специальностей. В этом поможет виртуальная реальность. Надев шлем, взяв в руки джойстик, человек перемещается в любое пространство.

ВятГУ открыл Ресурсный учебный центр для инвалидовВИТАЛИЙ ЛИСОВСКИЙ, ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ТЕХНОЛОГИЙ, ИНЖИНИРИНГА И ДИЗАЙНА ВЯТГУ:
«Инвалид может находиться в кресле, перемещаться в нем, может удаленно проходить обучение».
 
 
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов был открыт в ВятГУ в сентябре этого года. Сегодня он является источником инклюзивного образовательного ресурса для 13-ти ВУЗов из 6-ти регионов России.

ВятГУ открыл Ресурсный учебный центр для инвалидовВАЛЕНТИН ПУГАЧ, РЕКТОР ВЯТГУ:
«Мы будем помогать концентрировать знания об образовательных технологиях для качественного обучения людей с ограниченными возможностями».
 
 
Если раньше выпускники коррекционных школ за высшим образованием ехали в основном в Москву, в университет имени Баумана, то сейчас для молодых инвалидов созданы все условия для обучения в родном городе.


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