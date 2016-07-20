ВятГУ открыл Ресурсный учебный центр для инвалидов

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«У нее в память загружена художественная литература, можно загрузить учебники и студент может читать».

«Имеющиеся у людей ограничения здоровья не позволяют им в обычном режиме получить информацию. Поэтому для них нужны специальные технические средства».

- Расскажи, что ты там делал.

«Инвалид может находиться в кресле, перемещаться в нем, может удаленно проходить обучение».

«Мы будем помогать концентрировать знания об образовательных технологиях для качественного обучения людей с ограниченными возможностями».

Вятский государственный университет открыл Ресурсный учебный центр по обучению людей с ограниченными возможностями. Сегодня в центре показали уникальное оборудование, которое поможет инвалидам получить высшее образование.Это тифлофлешплеер - аппарат, который озвучивает, то, что записано на флеш-карту. Для слабовидящего или слепого студента - вещь незаменимая. Похожая функция и у читающей машины. Она может озвучить любую загруженную в нее информацию.А еще в распоряжении студентов, инвалидов по зрению, специальное программное обеспечение, позволяющее настроить цвет и размер текста и символов. Есть в ресурсном центре и машина для печати тактильной графики - слабовидящий студент может любому изображению придать 3D объем и увидеть его с помощью прикосновения.Отдельная зона в ресурсном центре оборудована для слабослышащих людей. Индукционная система позволяет передавать информацию с электронного носителя на слуховой аппарат инвалида. Особое внимание - коммуникации человека с человеком.Подобные технологии значительно облегчают учебу студенту-инвалиду и делают высшее образование более доступным. Например, студент в инвалидном кресле вполне может освоить программу инженерных специальностей. В этом поможет виртуальная реальность. Надев шлем, взяв в руки джойстик, человек перемещается в любое пространство.Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов был открыт в ВятГУ в сентябре этого года. Сегодня он является источником инклюзивного образовательного ресурса для 13-ти ВУЗов из 6-ти регионов России.Если раньше выпускники коррекционных школ за высшим образованием ехали в основном в Москву, в университет имени Баумана, то сейчас для молодых инвалидов созданы все условия для обучения в родном городе.