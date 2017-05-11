С 1 января повысят зарплату педагогам Кировской области

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Правительство региона индексирует фонды оплаты труда работникам бюджетной сферы.28 декабря Губернатор Игорь Васильев встретился с профсоюзным активом работников образования и науки Кировской области. Главной темой обсуждения стали условия оплаты труда работников системы образования.Игорь Васильев отметил, что развитие сферы образования - одно из приоритетных направлений работы Правительства. В 2017 году были приняты все необходимые меры по выполнению целевых показателей повышения заработной платы работников.- В 2017 году из областного бюджета было дополнительно выделено 467 млн рублей на индексацию заработной платы работникам социальной сферы в рамках выполнения «майских указов» Президента РФ. Из них на повышение заработной платы педагогическим работникам было направлено 142,7 млн рублей. В следующем году планируется повысить зарплаты педагогам ещё на 4,8% по сравнению с этим годом. Кроме того, мы предлагаем увеличить долю оклада в структуре заработной платы, тем самым увеличив гарантированную часть выплат, - сказал Игорь Васильев.Средняя заработная плата педагогических работников школ в 2018 году, таким образом, составит 22 837 рублей. Объём необходимого финансирования на эти цели - 1,4 млрд рублей.На совещании также было отмечено, что необходимо совершенствовать действующую систему оплаты труда. Такие преобразования требуют глубокого анализа, детальной проработки и предварительной апробации. Кроме того, необходимо уменьшить влияние субъективных факторов при начислении заработной платы.Как было особо подчеркнуто, требуется внести изменения в положение по оплате труда. С 1 сентября 2018 года планируется не только увеличить долю гарантированной части заработной платы, но и минимизировать выплаты стимулирующего характера, зафиксировать доплаты к окладу.Правительство региона уже формирует рабочую группу для разработки нового положения по оплате труда, в состав которой планируется включить работников министерства образования, представителей областного профсоюза, педагогических работников, депутатов Законодательного Собрания Кировской области и других экспертов.