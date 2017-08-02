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Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учеников. Занятия начнутся 1-го сентября 2018-го года. Школу накануне Новогодних праздников посетили представители городской администрации.На возведение новой школы было выделено около 600 млн. рублей. Это трехэтажное современное здание с просторной столовой, медицинским и прививочным кабинетом, актовым залом с новейшим мультимедийным оборудованием, красивыми классами, где у парт регулируется наклон стола. Здесь продумано всё, есть даже фонтанчик с питьевой водой.Рядом со школой обустроят футбольное поле с дренажной системой водоотведения и искусственным покрытием. Также будет оборудована спортивная площадка для игр в волейбол и баскетбол и беговая дорожка. А занятия по безопасности дорожного движения в школе будут проводиться на специально оборудованном автодроме.Микрорайон Урванцево пока еще очень молодой, он только застраивается, предполагается, что в новую школу пойдут дети из Юго-Западного района города, где школы очень загружены, занятия идут в 2 смены.Идёт и поиск педагогов в новую школу, по словам директора, желающих уже немало.Добавим, что в этом же микрорайоне власти намерены построить еще две школы, три детских сада, а также школу искусств. А в Чистых прудах, где уже построено два детских сада, появится еще два, а также две школы. В общей сложности до 2025 года в Кирове планируется возвести 13 новых школ и 15 пристроев к уже действующим школам.