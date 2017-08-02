Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учеников
На возведение новой школы было выделено около 600 млн. рублей. Это трехэтажное современное здание с просторной столовой, медицинским и прививочным кабинетом, актовым залом с новейшим мультимедийным оборудованием, красивыми классами, где у парт регулируется наклон стола. Здесь продумано всё, есть даже фонтанчик с питьевой водой.
ЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Подрядчик постарался, работы все проведены, оборудование закуплено. Мы очень счастливы, что с 1 сентября 2018 года дети будут учиться в тех условиях, в которых все дети Кирова должны бы учиться».
Рядом со школой обустроят футбольное поле с дренажной системой водоотведения и искусственным покрытием. Также будет оборудована спортивная площадка для игр в волейбол и баскетбол и беговая дорожка. А занятия по безопасности дорожного движения в школе будут проводиться на специально оборудованном автодроме.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Школа произвела очень хорошее впечатление, большие светлые пространства, все современно, красиво, в такой школе по-новому и учебный процесс пойдет».
Микрорайон Урванцево пока еще очень молодой, он только застраивается, предполагается, что в новую школу пойдут дети из Юго-Западного района города, где школы очень загружены, занятия идут в 2 смены.
ОЛЬГА ДАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 26:
«Уникальное само здание, нам предстоит наполнить его соответствующим содержанием. Придут дети и прославят эту школу».
Идёт и поиск педагогов в новую школу, по словам директора, желающих уже немало.
ОЛЬГА ДАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №26:
«Часть желающих уже есть, часть переедет из районов. С 1 февраля мы откроем банк вакансий».
Добавим, что в этом же микрорайоне власти намерены построить еще две школы, три детских сада, а также школу искусств. А в Чистых прудах, где уже построено два детских сада, появится еще два, а также две школы. В общей сложности до 2025 года в Кирове планируется возвести 13 новых школ и 15 пристроев к уже действующим школам.
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