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Новости / Образование

Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учеников

Сегодня, 19:40 | Просмотров: 56 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учеников. Занятия начнутся 1-го сентября 2018-го года. Школу накануне Новогодних праздников посетили представители городской администрации.

На возведение новой школы было выделено около 600 млн. рублей. Это трехэтажное современное здание с просторной столовой, медицинским и прививочным кабинетом, актовым залом с новейшим мультимедийным оборудованием, красивыми классами, где у парт регулируется наклон стола. Здесь продумано всё, есть даже фонтанчик с питьевой водой.

Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учениковЕЛЕНА КОВАЛЁВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Подрядчик постарался, работы все проведены, оборудование закуплено. Мы очень счастливы, что с 1 сентября 2018 года дети будут учиться в тех условиях, в которых все дети Кирова должны бы учиться».
 
Рядом со школой обустроят футбольное поле с дренажной системой водоотведения и искусственным покрытием. Также будет оборудована спортивная площадка для игр в волейбол и баскетбол и беговая дорожка. А занятия по безопасности дорожного движения в школе будут проводиться на специально оборудованном автодроме.

Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учениковИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Школа произвела очень хорошее впечатление, большие светлые пространства, все современно, красиво, в такой школе по-новому и учебный процесс пойдет».

Микрорайон Урванцево пока еще очень молодой, он только застраивается, предполагается, что в новую школу пойдут дети из Юго-Западного района города, где школы очень загружены, занятия идут в 2 смены.

Новая кировская школа №26 в микрорайоне Урванцево полностью достроена и готова принять учениковОЛЬГА ДАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 26:
«Уникальное само здание, нам предстоит наполнить его соответствующим содержанием. Придут дети и прославят эту школу».
 
Идёт и поиск педагогов в новую школу, по словам директора, желающих уже немало.

ОЛЬГА ДАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №26:
«Часть желающих уже есть, часть переедет из районов. С 1 февраля мы откроем банк вакансий».
 
Добавим, что в этом же микрорайоне власти намерены построить еще две школы, три детских сада, а также школу искусств. А в Чистых прудах, где уже построено два детских сада, появится еще два, а также две школы. В общей сложности до 2025 года в Кирове планируется возвести 13 новых школ и 15 пристроев к уже действующим школам.


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