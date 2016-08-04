В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

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По информации пресс-центра Правительства Кировской области, центр был готов к сдаче до 31 декабря 2017 года.

Напомним, строительство ДКЦ началось в 2014 году. Во время визита в Киров Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в 2017 году Губернатор Игорь Васильев обратился к премьеру с вопросом финансирования объекта. В итоге Правительство РФ сообщило о выделении Кировской области 95,5 млн рублей на завершение строительства центра.

Несколько раз сдача объекта переносилась из-за нюансов в процедуре согласования в рамках выделенных федерацией средств.

Детский космический центр представляет собой центр дополнительного образования для детей и подростков и клуб по подготовке юных космонавтов. Из него можно дистанционно зондировать Землю и анализировать космические снимки.

В центре установлен интерактивный аналог международной космической станции, на которой дети могут виртуально провести стыковку спускаемого аппарата. Полнокупольный цифровой планетарий ДКЦ - единственный подобный в России.

Дата официального открытия Центра пока не сообщается.