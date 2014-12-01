В Кирове объявили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление

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Победителям городского конкурса на лучшее новогоднее оформление территории муниципальных образовательных учреждений выделены гранты на улучшение материальной базы и благоустройство участков.Среди дошкольных учреждений отличились детские сады №20 и №51, среди общеобразовательных – Гимназия имени Александра Грина и средняя школа №56.Стоит отметить, что эти образовательные учреждения победу в конкурсе одерживают второй год подряд.Напомним, что на первом этапе конкурса участники представляли фотографии оформленных территорий в департамент образования. Комиссия на основе снимков отбирала лучших и объезжала образовательные учреждения, чтобы на месте увидеть все нюансы. Основные критерии оценки: красочность и стилистика.К примеру, учащиеся гимназии имени Грина, их родители и учителя слепили 25 фигур. «Снежных дел мастера» делали скульптуры по двум темам: «Вятские праздники» и «Чемпионат мира по футболу». В результате кроме традиционных Деда Мороза и Снегурочки территорию школы украшают Истобенский огурец, бочка с огурцами, Квасовар, Вятский лапоть, футболисты и другие герои. Кроме того, есть снежный спортивный уголок с футбольными воротами и пьедесталом почета.Учреждениям, победившим в конкурсе по оформлению территорий, выделен грант в размере 10 тысяч рублей каждому на улучшение материальной базы и благоустройство территории.