Михаил Бабич познакомился с работой дистанционного центра образования
Новый корпус центра дистанционного обучения - один из объектов, который сегодня ремонтируется на деньги из президентского фонда. Михаилу Бабичу показали, на каком этапе идут работы. Кроме того - полпред президента пообщался с одним из учеников. Для Евгения Кинчина это обычный учебный день. Разве что учитель здесь, в центре дистанционного обучения, а он сам находится на расстоянии 80-ти километров в Белой Холунице. Это тот случай - когда дистанция совсем не мешает получению школьных знаний.
- Расскажи нам, как ты учишься по этой системе дистанционного образования, какие предметы изучаешь? Насколько это тебе помогает получить полноценное образование? Может что-то не хватает, и ты нам подскажешь - что нужно сделать.
- Школа мне очень нравится. Учусь очень хорошо. Учителя все хорошие.
О новых площадях здесь мечтали давно. Спрос на дистанционное обучение для детей инвалидов растет с каждым годом. В старом здании в какой-то момент работа по увеличению численности обучающихся буквально уперлась в бетонную стену. Новые площади позволят значительно расширить функционал центра, в частности привлечь больше педагогов, а значит охватить еще больше детей, для которых образование на расстоянии - единственно возможный вариант.
ЕЛЕНА ТРУБИЦЫНА, ДИРЕКТОР "ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ":
- А в школе такого педагога нет у вас, да?
- Ушла на пенсию женщина и все, больше не нашли никого - в село никто не едет.
В этом году на деньги из президентского фонда в области планируют отремонтировать пять объектов социальной и культурной сферы. Михаил Бабич в ходе осмотра поинтересовался - когда планируется завершить работы.
- У нас все объекты, восемь, по крайней мере, на которые деньги выделены - все завершаются в 18 году?
- Безусловно, все.
- Все в первом полугодии?
- Часть в первом квартале, остальные до июля месяца.
Как отметил полномочный представитель президента в ПФО - регион сегодня показывает грамотную и эффективную работу в социальной сфере. Как результат - помимо уже перечисленных 60 миллионов рублей, кировская область получила одобрение ещё по трем заявкам. А это дополнительные 100 миллионов рублей на восстановительные работы объектов культуры и образования.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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