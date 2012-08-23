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Новости / Образование

Михаил Бабич познакомился с работой дистанционного центра образования

Сегодня, 15:20 | Просмотров: 131 | Автор: Роман Фоминых | Версия для печати
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Накануне в Кирове побывал Полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич. Он осмотрел новую школу в микрорайоне Урванцево и познакомился с работой дистанционного центра образования.

Новый корпус центра дистанционного обучения - один из объектов, который сегодня ремонтируется на деньги из президентского фонда. Михаилу Бабичу показали, на каком этапе идут работы. Кроме того - полпред президента пообщался с одним из учеников. Для Евгения Кинчина это обычный учебный день. Разве что учитель здесь, в центре дистанционного обучения, а он сам находится на расстоянии 80-ти километров в Белой Холунице. Это тот случай - когда дистанция совсем не мешает получению школьных знаний.

- Расскажи нам, как ты учишься по этой системе дистанционного образования, какие предметы изучаешь? Насколько это тебе помогает получить полноценное образование? Может что-то не хватает, и ты нам подскажешь - что нужно сделать.
- Школа мне очень нравится. Учусь очень хорошо. Учителя все хорошие.

О новых площадях здесь мечтали давно. Спрос на дистанционное обучение для детей инвалидов растет с каждым годом. В старом здании в какой-то момент работа по увеличению численности обучающихся буквально уперлась в бетонную стену. Новые площади позволят значительно расширить функционал центра, в частности привлечь больше педагогов, а значит охватить еще больше детей, для которых образование на расстоянии - единственно возможный вариант.

Михаил Бабич познакомился с работой дистанционного центра образованияЕЛЕНА ТРУБИЦЫНА, ДИРЕКТОР "ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ":
«Нам выделено вот это хорошее объемное здание площадью более 2000 квадратных метров, в котором, мы собственно и считаем, будет развернуто дистанционное образование в его полной красоте, в его полной функциональной возможности».
 
 
Помимо детей с особенностями по здоровью центр сегодня обучает школьников из глубинки. С января этого года по дистанционной системе учится 622 человека из сельских школ. Это на 50% больше чем год назад. Вот здесь, например, идет урок по химии с учениками Малмыжского района. Местная школа пока испытывает проблемы с кадрами, но это не сказывается на образовательном процессе.

- А в школе такого педагога нет у вас, да?
- Ушла на пенсию женщина и все, больше не нашли никого - в село никто не едет.

В этом году на деньги из президентского фонда в области планируют отремонтировать пять объектов социальной и культурной сферы. Михаил Бабич в ходе осмотра поинтересовался - когда планируется завершить работы.

- У нас все объекты, восемь, по крайней мере, на которые деньги выделены - все завершаются в 18 году?
- Безусловно, все.
- Все в первом полугодии?
- Часть в первом квартале, остальные до июля месяца.

Как отметил полномочный представитель президента в ПФО - регион сегодня показывает грамотную и эффективную работу в социальной сфере. Как результат - помимо уже перечисленных 60 миллионов рублей, кировская область получила одобрение ещё по трем заявкам. А это дополнительные 100 миллионов рублей на восстановительные работы объектов культуры и образования.

Михаил Бабич познакомился с работой дистанционного центра образованияИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот это направление, в том числе, мы будем развивать. Потому что для нас очень важно, вот знаете, как образно сказал президент - поднимать экономику не могут люди необразованные и больные. И мы выбрали для себя - два таких, ну наверно, основных направления в социальной сфере - это образование и медицина».
 
 
Только за год регион из президентского фонда получили сумму почти в три раза больше, чем за предыдущие пять лет. Уже известно, что на дополнительные 100 миллионов будут отремонтированы: дом культуры в Котельничском районе, детский садик в Сидоровке и авиационный техникум в Кирове.


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