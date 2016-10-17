Трое кировчан стали призёрами III Национального чемпионата «Абилимпикс»

Поделиться новостью:

Трое кировчан стали призёрами III Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Среди наград: 1 серебряная и 2 бронзовые медали.Напомним, в октябре прошел региональный этап чемпионата "Абилимпикс" по девяти профессиональным компетенциям. Восемь победителей представляли наш регион на 3 национальном чемпионате в Москве. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и студенты профессиональных образовательных организаций выступали по компетенциям: фотограф-репортер, художественное вышивание, бисероплетение, резьба по дереву, программирование, сухое строительство. Иван Багаев учится в девятом классе, увлекается резьбой по дереву и на чемпионате занял третье место. Резьба давалась не сразу, постепенно, как говорят: от простого к сложному.Роман Подлевских решил сам поучаствовать в чемпионате, проверить свои силы и способности. В компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" занял второе место.Напомним, что впервые соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов прошли в Японии в 1953 году. Впоследствии эти соревнования стали международными и объединили 46 стран. Россия присоединилась с 2014 года, а Киров - в 2016.Национальный чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" это единственная площадка в России, где молодые люди с ограниченными возможностями могут продемонстрировать свои профессиональные навыки. Чемпионат стал уже традицией и количество участников ежегодно увеличивается.