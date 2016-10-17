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Новости / Образование

Трое кировчан стали призёрами III Национального чемпионата «Абилимпикс»

Сегодня, 17:54 | Просмотров: 98 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Трое кировчан стали призёрами III Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Среди наград: 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

Напомним, в октябре прошел региональный этап чемпионата "Абилимпикс" по девяти профессиональным компетенциям. Восемь победителей представляли наш регион на 3 национальном чемпионате в Москве. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и студенты профессиональных образовательных организаций выступали по компетенциям: фотограф-репортер, художественное вышивание, бисероплетение, резьба по дереву, программирование, сухое строительство. Иван Багаев учится в девятом классе, увлекается резьбой по дереву и на чемпионате занял третье место. Резьба давалась не сразу, постепенно, как говорят: от простого к сложному.

Трое кировчан стали призёрами III Национального чемпионата «Абилимпикс»ИВАН БАГАЕВ, ПРИЗЕР НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА "АБИЛИМПИКС":
«Учился чертить сначала. Не получалось. Потом место занял, еще раз взяли и снова занял».

Роман Подлевских решил сам поучаствовать в чемпионате, проверить свои силы и способности. В компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" занял второе место.

Трое кировчан стали призёрами III Национального чемпионата «Абилимпикс»РОМАН ПОДЛЕВСКИХ, ПРИЗЕР НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА "АБИЛИМПИКС":
«Чего не хватило до первого места? Думаю времени. Т.е., если на будущий год будешь участвовать, то учтешь? Да».

Напомним, что впервые соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов прошли в Японии в 1953 году. Впоследствии эти соревнования стали международными и объединили 46 стран. Россия присоединилась с 2014 года, а Киров - в 2016.

Трое кировчан стали призёрами III Национального чемпионата «Абилимпикс»ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что мы будем очень внимательно следить за теми, кто сегодня у нас был, какую они выберут профессию. И отдельное спасибо хотел бы сказать их преподавателям».

Национальный чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" это единственная площадка в России, где молодые люди с ограниченными возможностями могут продемонстрировать свои профессиональные навыки. Чемпионат стал уже традицией и количество участников ежегодно увеличивается.


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