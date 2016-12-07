Итоги Года экологии

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Год экологии завершился, но работа по экологическому просвещению будет продолжена. Кировские учителя готовы представить свой опыт по совершенствованию методов естественно-научного и географического образования.Сегодня в регионе активно развивается движение "Эколят", "Эколят-дошколят" и "Молодых защитников природы". Проводятся экоуроки и эко-фесты. Однако, всё это - внеурочная деятельность. И специалисты уверены, подобных форм работы недостаточно.Причем, в Кировской области накоплен богатый опыт в разработке современных технологий формирования экологической культуры.В этом году в России должно появиться понятие "экологическая информация". Поправки в закон должны закрепить определение и порядок доступа к этим сведениям. Так люди смогут узнать всё о состоянии окружающей среды в том регионе, где живут. В стране уже используется более 20 информационных систем, собирающих и обрабатывающих самые различные данные с привязкой к географическим картам.Год экологии в России завершился, но работа по экологическому просвещению продолжается.