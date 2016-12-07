Итоги Года экологии
Сегодня в регионе активно развивается движение "Эколят", "Эколят-дошколят" и "Молодых защитников природы". Проводятся экоуроки и эко-фесты. Однако, всё это - внеурочная деятельность. И специалисты уверены, подобных форм работы недостаточно.
ТАМАРА АШИХМИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ХИМИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ ВЯТГУ:
«Везде шел разговор о том, что обучение должно быть с 1 по 11 класс, а далее в высшей школе, везде предмет "Экология" должен быть введен в стандарт образования».
Причем, в Кировской области накоплен богатый опыт в разработке современных технологий формирования экологической культуры.
ГАЛИНА РУССКИХ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ГЕОГРАФИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ВЯТГУ:
«У нас работают творческие группы учителей географии, биологии и химии на базе разных образовательных учреждений, работают инновационные площадки нашего института, выращивается интересный опыт учителей-исследователей».
В этом году в России должно появиться понятие "экологическая информация". Поправки в закон должны закрепить определение и порядок доступа к этим сведениям. Так люди смогут узнать всё о состоянии окружающей среды в том регионе, где живут. В стране уже используется более 20 информационных систем, собирающих и обрабатывающих самые различные данные с привязкой к географическим картам.
НАТАЛЬЯ САВИНЫХ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ" ВЯТГУ:
«Именно сейчас встает вопрос о том, как правильнее, быстрее, логичнее, доступнее донести до обучающихся основные представления о природе мира, но любая техническая, технологическая оболочка должна содержать определенный о очень важный биологический смысл, без знания биологического, экологического, географического смысла информационные технологии нам помогут мало».
Год экологии в России завершился, но работа по экологическому просвещению продолжается.
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