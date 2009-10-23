В Нолинске появится новое здание для опорной школы.

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Эта тема обсуждалась во время рабочего визита в Нолинский район губернатора Игоря Васильева.

В декабре 2017 года в ходе подготовки и проведения прямой линии с главой региона, прошедшей в эфире ГТРК Вятка, поступило множество обращений жителей Нолинского района о необходимости строительства школы. С 1 января 2018 года школа перешла в государственную собственность и получила статус опорной.

21 января в Нолинске Игорь Васильев провел рабочее совещание, посвященное этому вопросу. На базе новой школы в Нолинске в текущем году планируется создать комплекс социальных объектов: бассейн, концертный и спортивный залы, школу искусств и кинотеатр. Их смогут посещать не только ученики школы, но и все жители города и района. Таким образом, образовательное учреждение станет культурным и спортивным центром Нолинска.

В дальнейшем опорные школы каждого муниципального образования будут развиваться по аналогичной модели. Это позволит изменить облик районных центров, создать комфортные условия для проживания и удовлетворить потребность районов в учебных местах.

Напомним, что основной корпус нолинской школы в 2012 году был закрыт на капитальный ремонт, и работы не завершились до сих пор. Почти 800 учеников с 1 по 8 классы учатся в две смены в здании начальной школы. Уроки для остальных школьников проходят на базе Нолинского техникума механизации сельского хозяйства, спортивные занятия - в ФОКе. Поэтому школьникам во время учебного процесса приходится по улице переходить в соседние здания.

Строительство новой школы включено в программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018 - 2025 годы. Игорь Васильев поручил начать строительные работы уже весной, а завершить проект - к концу 2018 года.