В Кирове прошла олимпиада по физике

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В Кирове проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников. В нем принимают участие более тысячи учеников 9-х и 11-х классов.Миша Курилов - ученик 9-го класса Физико-математического лицея. Год назад он уже становился победителем регионально этапа всероссийской олимпиады по физике. На этот раз выйти в лидеры юноша не надеется.Волнение оказалось напрасно. По результатам теоретического испытания Миша набрал 37 баллов из 50-ти и занял 4-ое место. Теперь остается надеяться, что полученные знания не подвели и в практической части.В олимпиаде по физике приняли участие ученики всех общеобразовательных школ города. Победители регионального этапа представят область на заключительном этапе весной.Добавим, победители и призеры всероссийской олимпиады школьников имеют льготы при поступлении в учреждения высшего образования.