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Новости / Образование

В Кирове прошла олимпиада по физике

Сегодня, 12:02 | Просмотров: 126 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Кирове проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников. В нем принимают участие более тысячи учеников 9-х и 11-х классов.

Миша Курилов - ученик 9-го класса Физико-математического лицея. Год назад он уже становился победителем регионально этапа всероссийской олимпиады по физике. На этот раз выйти в лидеры юноша не надеется.

В Кирове прошла олимпиада по физикеМИХАИЛ КУРИЛОВ, УЧЕНИК КИРОВСКОГО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ:
«Я паниковал, потому что это важная олимпиада. Такое повторится в жизни максимум два раза».

Волнение оказалось напрасно. По результатам теоретического испытания Миша набрал 37 баллов из 50-ти и занял 4-ое место. Теперь остается надеяться, что полученные знания не подвели и в практической части.

МИХАИЛ КУРИЛОВ, УЧЕНИК КИРОВСКОГО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ:
«Изучал профиль трубки путем нахождения объема, который там остается. Я делал это впервые, было сложно, так как до этого еще нужно догадаться».

В олимпиаде по физике приняли участие ученики всех общеобразовательных школ города. Победители регионального этапа представят область на заключительном этапе весной.

В Кирове прошла олимпиада по физикеПАВЕЛ КАНТОР, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИЗИКИ ВЯТГУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ:
«Подготовка в сравнении с другими регионами России очень не плохая. Учителя физики у нас выше среднего уровня, поэтому у детей хорошие результаты».

Добавим, победители и призеры всероссийской олимпиады школьников имеют льготы при поступлении в учреждения высшего образования.


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