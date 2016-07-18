В Кирове прошла олимпиада по физике
Миша Курилов - ученик 9-го класса Физико-математического лицея. Год назад он уже становился победителем регионально этапа всероссийской олимпиады по физике. На этот раз выйти в лидеры юноша не надеется.
МИХАИЛ КУРИЛОВ, УЧЕНИК КИРОВСКОГО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ:
«Я паниковал, потому что это важная олимпиада. Такое повторится в жизни максимум два раза».
Волнение оказалось напрасно. По результатам теоретического испытания Миша набрал 37 баллов из 50-ти и занял 4-ое место. Теперь остается надеяться, что полученные знания не подвели и в практической части.
МИХАИЛ КУРИЛОВ, УЧЕНИК КИРОВСКОГО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ:
«Изучал профиль трубки путем нахождения объема, который там остается. Я делал это впервые, было сложно, так как до этого еще нужно догадаться».
В олимпиаде по физике приняли участие ученики всех общеобразовательных школ города. Победители регионального этапа представят область на заключительном этапе весной.
ПАВЕЛ КАНТОР, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИЗИКИ ВЯТГУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ:
«Подготовка в сравнении с другими регионами России очень не плохая. Учителя физики у нас выше среднего уровня, поэтому у детей хорошие результаты».
Добавим, победители и призеры всероссийской олимпиады школьников имеют льготы при поступлении в учреждения высшего образования.
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