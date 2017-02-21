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Новости / Образование

Прием заявлений в новую 26 школу города Кирова

Сегодня, 15:21 | Просмотров: 111 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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С первого февраля начнется прием заявлений на поступление в первые классы. В Кирове двери для школьников в следующем учебном году откроет и новая 26-ая школа. Кто сможет учиться в ней?

Собрание для родителей будущих учеников проходило в стенах школы № 27, в 26ой к посещению родителей пока не готовы. Там идет установка оборудования, и завершаются ремонтные работы. Однако, директор учебного заведения утверждает, что к учебному году школа будет полностью готова.

Прием заявлений в новую 26 школу города КироваОЛЬГА ДАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №26:
«На сегодня закуплены все средства обучения и воспитания. Идет сейчас монтаж и расстановка оборудования. То есть к первому сентября мы будем готовы. Мы сейчас начинаем уже думать о дополнительных возможностях. У нас очень хорошее спортивное направление, у нас есть хореографический кабинет, у нас есть тренажерный зал, большой спортивный зал, будет издательский зал. То есть планы у нас большие».

Новая школа рассчитана на тысячу учеников. Заявление на прием в первый класс можно будет подать, как и во все другие школы с первого февраля. Сделать это можно как лично, так и в электронном виде. Как заполнить онлайн заявку родителям рассказали на собрании. Все поля для заполнения предельно понятны. Руководство школы, уверяет, что необходимости отправлять заявку в первые минуты начала работы онлайн сервиса нет.

Прием заявлений в новую 26 школу города КироваВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Если вы знаете, что у нас есть жесткое распределение по микрорайонам, то в этом году 26ой школы оно касаться не будет. Все желающие, кто подаст заявление, хоть 31го августа, будут приняты в школу».

Заявления о приеме в другие классы будут приниматься с первого июня, по результатам текущего учебного года.


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